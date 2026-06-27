Poslovil se je Aleksander Peršolja, eden od dveh očetov nagrade vilenica

Umrl je Aleksander Peršolja, človek, ki je svoje življenje posvetil umetnosti in besedi. Pesnik s Križa na Krasu je bil eden od dveh očetov srednjeevropske literarne nagrade vilenica (ob Venu Tauferju) ter dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana, poročajo Primorske novice.

Aleksander Peršolja se je rodil 20. decembra 1944 v Neblem v Brdih. Obiskoval učiteljišče v Tolminu, nato je nekaj časa študiral slavistiko v Ljubljani. Najprej je poučeval v Dornberku in Dutovljah, nato je bil tajnik Primorskega dramskega gledališča, kasneje upravnik kina v Sežani in tajnik ZKO v Sežani. Bil je dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana.

Bil je član Društva slovenskih pisateljev. Med študijem v Ljubljani je bil odgovorni urednik literarne revije Objave ter sodeloval pri pesniškem almanahu študentov slavistike Štirinajst. Pesmi je objavljal v revijah Perspektive, Razgl, Sd, Problemi, Sreč, Most, Dial, Odjek in drugih. Občasno je objavljal pod psevdonimom Aleksander Šandrov. Izdal je pesniške zbirke Čez noč, Nad poljem je mrak in Koraki.