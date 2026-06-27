Z evropskimi sredstvi usmerjali milijon dijakov

Učinkovito usmerjanje mladih ob prehodu iz drugostopenjske srednje šole na univerzo je za družbo ključnega in strateškega pomena, zato je bilo svoj čas del sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki obsežna finančna sredstva črpa iz evropskega mehanizma, zasnovanega ob pandemiji covida-19, v Italiji namenjenih tudi temu sektorju.

Na dvodnevni konferenci vseh italijanskih univerz, ki jo je organizirala Univerza v Trstu, so v črtrtek sporočili, da so v okviru tega programa izpolnili cilj: v štirih letih so univerze z dejavnostmi usmerjanja skupno dosegle milijon dijakov drugostopenjskih srednjih šol. V projekt je bilo vloženih 250 milijonov evrov.

Na prvem dnevu konference v deželni palači na Velikem trgu je bila med več kot stotimi udeleženci poleg predstavnikov 31 univerz, Deželnega šolskega urada FJK in drugih gostov navzoča generalna direktorica urada za pravico do študija pri ministrstvu za visoko šolstvo in raziskovanje Luisa De Paola. Povedala je, da je bil omenjeni cilj dosežen predvsem po zaslugi univerz, ki so vzpostavile mrežo sodelovanja. »To je tudi glavna dediščina, ki nam jo zapušča NOO: razumeli smo, da univerze s sistemskih delovanjem dosežejo najvišjo raven učinkovitosti,« je poudarila.

Gostiteljica, rektorica tržaške univerze Donata Vianelli, je povedala, da so bili cilji, ki jih je določilo ministrstvo, izpolnjeni tudi v Furlaniji - Julijski krajini, »skupaj z videmsko univerzo smo pokrili celotno deželno ozemlje«. Tržaška univerza je v štirih letih nagovorila osem tisoč dijakov, »kar je za tukajšnjo stvarnost veliko,« je poudarila rektorica.