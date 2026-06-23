Radijski oder počastil obletnico z izvedbo prve radijske igre v zgodovini

Minilo je deset izvedb od prvega zvočnega gledališča na Repentabru, osemdeset let pa od ustanovitve Radijskega odra. Ravno celoletna serija jubilejnih prireditev je navdihnila organizatorje, da so priredili posebno različico tradicionalnega večera pod krošnjami. Brez igralcev v živo, brez scene, kostumov, samo z dekorativnimi lučkami med vejami in s pogledom na kraško pokrajino, je Radijski oder počastil svojo značilno naravo »nevidnega« gledališča z izvedbo prve radijske igre v zgodovini.

Andrej Pisani je namreč režijsko »ozvočil« igro Nevarnost (izvirno A comedy of Danger) britanskega pisatelja Richarda Hughesa, za slovenski prevod je poskrbela Mojca Petaros. Predsednica Radijskega odra Manica Maver je na začetku pojasnila okoliščine nastanka te igre: prvič so jo predvajali leta 1924 na londonski postaji BBC in zgleda, da jo je avtor napisal čez noč. Zamisel je bila pionirska in nenavadna, zato je Hughes kot prvi pristopil k novi zvrsti z željo po premostitvi najbolj očitne ovire: pomanjkanje vizualnega stika z igralci. Svojo dramo s kančkom črnega humorja in eksistencialnimi iztočnicami je tako postavil v temo rudnika, kjer tri osebe na ogledu doživijo srhljivo pustolovščino. Njihove pogovore v temi so za Radijski oder prepričljivo interpretirali Aleksander Krebelj, Tomaž Susič in Alenka Hrovatin.

Režiser Pisani je z digitalnimi posnetki, izborom efektov in umetno inteligenco zlahka rešil težave, ki jih je izvedba povzročila pionirjem izpred enega stoletja, ki so za primerne efekte morali govoriti v cev, ustvarjati eksplozijo s papirnato vrečko in so postavili pojoče rudarje na hodnik pred studiem. Poudaril pa je tudi, da tako takrat kot danes ostaja bistvo igre nenadomestljiv, edinstven element, ki diha in utripa, to je glas igralca.

Večer ki je nastal v sodelovanju s Slovensko prosveto, Društvom slovenskih izobražencev in Krožkom za družbena vprašanja Virgil Šček, se je začel z glasom ustanovitelja, Jožeta Peterlina, iz intervjuja o tem, kaj pomeni biti radijski igralec, ki ga je posnel leta 1970. Nato je občinstvo prisluhnilo posnetku besedila iz letošnje proslave ob slovenskem kulturnem prazniku v Peterlinovi dvorani, ko je bila tema prireditve Beseda, ki jo radijske igre tako izpostavljajo ob pomanjkanju telesne izraznosti in mimike igralcev. Izgovor, intonacija in naglas ekspresivno oblikujejo najrazličnejše situacije in čar igranja za nevidno občinstvo govori o sposobnosti besede, ki oblikuje in ustvarja realnost.

Obletnica in nov natečaj

Do konca leta bo Radijski oder proslavil moč umetniške besede na različne načine. 17. julija, ob obletnici ustanovitve, bodo člani Radijskega odra tako kot nekoč v živo izvedli radijsko igro na valovih tržaškega radia. Maja Lapornik je predstavila tudi nov natečaj za izvirno radijsko igro. Ne gre za prvo tovrstno pobudo Radijskega odra in vsakič naleti razpis na dober odziv. Organizatorji si seveda želijo, da bi tudi tokrat spodbudili ustvarjalnost in razvoj dramatike v našem prostoru. Izbrana tema je široka in navdihujoča, saj gre za samo umetnost. Rok za oddajo je 15. september, zato so zainteresirani avtorji vabljeni k poletnemu pisanju.