Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja spominski bankovec

Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogastvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.

Uradna predstavitev bankovca je potekala v sredo v prostorih NLB MUZA v Ljubljani. Na njej so sodelovali avtor projekta in oblikovalec bankovca Denis Vesel, direktor NLB MUZA Matko Mioč in vodstvo podjetja Bankart, ki je prevzelo vlogo pokrovitelja projekta.

Poudarili so pomen ohranjanja kulturne dediščine na sodoben in dostopen način ter vlogo Ivana Cankarja kot ene najpomembnejših osebnosti slovenske zgodovine. »Ivan Cankar je v besedah videl prihodnost, ki je njegovi sodobniki še niso razumeli. 150 let po njegovem rojstvu njegovo delo živi naprej v knjigah, srcih in spominu naroda. Posebna izdaja bankovca je otipljiv poklon geniju, ki je prehitel čas,« so izpostavili v Bankartu.

Na bankovcu je tako upodobljen znameniti portret Ivana Cankarja iz arhiva Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je delo priznanega fotografa Avgusta Bertholda, ki velja za pionirja slovenske umetniške fotografije in Cankarjevega sodobnika. Portret med drugim spremlja tudi pisateljev lastnoročni podpis ter odlomek iz Krizanteme.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi oblikovalski dediščini Slovenije. Bankovec se namreč poklanja legendarnemu bankovcu za 10.000 tolarjev, ki velja za eno najlepših stvaritev slovenske denarne umetnosti.

Simbolika letošnjega leta pa je po navedbah sodelujočih pri projektu še toliko močnejša, ker je Banka Slovenije ob 150-letnici Cankarjevega rojstva izdala tudi priložnostni kovanec za dva evra.

Spominski bankovec Euro Souvenir Ivan Cankar je izdan v omejeni nakladi 3000 oštevilčenih primerkov, kupiti pa ga je mogoče v muzeju in galeriji NLB MUZA, Strip.art.nici Buch in v Mestnem muzeju Ljubljana, trgovini Zbiralec.