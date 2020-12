Poslovil se je oče slovenske popevke Mojmir Sepe

V 91. letu starosti je legendarni skladatelj zabavne glasbe in dirigent Mojmir Sepe, so sporočili iz družinskega kroga. Preminil je v četrtek zvečer, julija je praznoval 90 let. Sepe je bil med začetniki slovenske zabavne glasbe ter vseskozi njen aktivni ustvarjalec in poustvarjalec. Znan je bil kot oče slovenske popevke in šansona.

Sepe, ki se ga je držal vzdevek Mojzes, je bil rojen v Črni na Koroškem. Bil je v krogu glasbenikov, skladateljev, pevcev in tekstopiscev, ki so ustvarjali začetke slovenske zabavne glasbe po drugi svetovni vojni.

Tesno je sodeloval s svojo življenjsko sopotnico Majdo Sepe, eno največjih slovenskih šansonjerk, ki je preminila leta 2006, in s pesnikom Franetom Milčinskim Ježkom, čeprav je uglasbil tudi tekste drugih vidnih slovenskih pesnikov, kot so Gregor Strniša, Branko Šomen, Miroslav Košuta in Ivan Minatti.

V zakladnico slovenskih zimzelenih melodij je prispeval skladbe, kot so Poletna noč, Zemlja pleše, Brez besed, Med iskrenimi ljudmi, Malokdaj se srečava, S teboj in številne druge. Njegove skladbe so bile večkrat nagrajene na festivalih, med drugim v Opatiji in na Slovenski popevki na Bledu, kjer je redno sodeloval kot dirigent in avtor. Sepe je kot dirigent in avtor tudi dvakrat zastopal Jugoslavijo na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Sepe je 11. julija praznoval 90 let. Ob tej priložnosti je v pogovoru za STA dejal, da se z veseljem ozira na svoje delovanje in opus. »Imeli smo srečo, da je ta ljubljanska šola, ki je v celoti izvirala iz big banda, iz plesnega orkestra, imela lep krog delovanja. Če pogledam nazaj, je bilo tega kar precej, tako da lahko z mirno roko opustim svinčnik za note, ker se zdaj tako ali tako dela z računalniki. Tukaj pa sem popolnoma zaostal in tudi nimam nobene želje, da bi to osvojil,« je še dodal Sepe.

V ogled vam ponujamo videoposnetek popevke Vzameš me v roke, s katero je Elda Viler leta 1967 zmagala na festivalu Slovenska popevka. Avtor glasbe je bil Mojmir Sepe, avtor besedila pa Miroslav Košuta.