Potovanje v Reims se globoko vtisne v spomin

Zgodba Rossinijevega Viaggio a Reims je res neverjeten splet naključij, ki opero povezujejo z današnjim časom ter jo umeščajo v središče dogodkov Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Italijanski mojster, ki se je takrat že dokončno preselil v Pariz, jo je skomponiral ob kronanju Karla X. iz dinastije Burbonov. Gre za kralja, ki se je po julijski revoluciji leta 1830 odpovedal prestolu, odšel v izgnanstvo ter umrl v Gorici leta 1836, kjer je tudi pokopan v samostanu na Kostanjevici. Krstna uprizoritev je bila v Theatre-Italien 19. junija 1825, natančno dvesto let pred goriško premiero.

Pisana in posrečena zasedba

Koprodukcija med SNG Opera in balet Ljubljana ter Piccolo Opera Festival je na Trgu Evrope/Transalpina v Goricah združila res pisano druščino, saj so pevci zastopali najrazličnejše države, od Italije, Slovenije, Španije in Gruzije vse do Kazahstana in Konga. Med njimi je bilo več takih, ki se lahko ponašajo z zmagami na mednarodnih tekmovanjih in sodelovanjih na pomembnih festivalih,.

Dogodek se bo v praznovanja GO! 2025 nedvomno vpisal z zlatimi črkami ter se globoko vtisnil v spomin gledalcev, ki so na obeh predstavah napolnili široko ploščad ter z dolgimi aplavzi nagradili vse poustvarjalce.