Pravljice po spletu in telefonu

Pravljice so zveste sopotnice marsikaterega otroka. Morale pa bi biti prav vsakega: strokovnjaki vedo namreč povedati, da branje spodbuja otrokov jezikovni razvoj in domišljijo, ob pravljicah otroci bogatijo svoj besedni zaklad, s pomočjo katerega bodo zrasli v bolj samozavestne državljane, ki bodo znali izraziti svoje misli, želje, občutja. Kdor se branju približa v otroštvu, se bo v šoli lažje učil ... in zelo verjetno ne bo knjig nikoli zapustil.

Ukrepe, ki jih je italijanska vlada sprejela, da bi poskusila zajeziti širjenje koronavirusa, občutijo tudi najmlajši. In to ne samo zato, ker so v Furlaniji - Julijski krajini že 24. februarja zaprli vrtce in šole vseh stopenj, ki bodo, kot kaže, vrata odprli šele v prvih aprilskih dneh. Med številnimi kulturnimi ustanovami, ki so morale zapreti vrata in posledično ukiniti svoje delovanje, so tudi knjižnice – prave samopostrežbe za pravljic lačne otroke. Vsi oddelki Narodne in študijske knjižnice so na primer zaprti, tudi mladinski oddelek v tržaškem Narodnem domu, čeprav je ob predhodni najavi izposoja knjig vseeno mogoča. Ukinjeni so seveda tudi vsi dogodki, med katerimi so priljubljene Pravljične urice. Za vse otroke, ki pogrešajo tisti prijetni čas v družbi pravljičark in njihovih pripovedi, so na Facebook profilu knjižnice – ta je dostopen vsakomur, torej tudi tistim, ki na tem socialnem omrežju nimajo svojega osebnega profila – začeli objavljati »alternativne rešitve«. Ena je na primer video posnetek, v katerem knjižničarka Luisa Gergolet prebira pravljico Medved poseka gozd, ki jo je napisal Davide Cali. Enajstminutni videoposnetek je nastal kot del laboratorija komunikacije in pripovedništva univerze iz Trenta - Rovereta, besede pripovedovalke in video projekcije pa gledalca popeljejo v medvedov pravljični svet, ki ga je upodobil Gianluca Foli.

Druga alternativna rešitev, ki jo ljubiteljem pravljic svetujejo knjižničarke iz NŠK, je »obisk« bogatega arhiva zvočnih pravljic, ki ga ponuja otroški zavihek spletne strani slovenske nacionalne televizije Ob risankah, nanizankah in raznih informativnih programih za mlade in najmlajše, je tu namreč na voljo tudi več zvočnih pravljic iz niza Lahko noč, otroci.

Knjižničarke so med njimi izbrale tiste, ki jih imajo v svojih bogato založenih depojih tudi v knjižni obliki. Tako lahko otroci ali njihovi starši poslušajo zvočno pripoved, istočasno pa listajo tudi po knjigi in občudujejo njene ilustracije.

Pravljice po telefonu Zanimiv je tudi projekte LeggiAMO 0-18, pri katerem sodelujejo številne knjižnice in društva iz Furlanije - Julijske krajin in ni nov, je pa ob letošnjem prisilnem kulturnem molku toliko bolj dobrodošel. Knjižnice in številni prostovoljci so si namreč zamislili niz Pravljice po telefonu (Favole al telefono), v sklopu katerega lahko otroci vseh starosti (»res vseh, od 2 do ... 99 let«, so zapisali) zaprosijo za prav poseben telefonski klic, med katerim jim bodo prostovoljke in prostovoljci od danes do 21. marca prebrali pravljico iz knjige Giannija Rodarija Favole al telefono. Pravljice je priljubljeni italijanski pesnik in pisatelj (letos mineva 100 let od njegovega rojstva) pisal za hčerko, ko je bil daleč od doma, in jih deklici res prebiral po telefonu.

Pravljični klici bodo na voljo tako v dopoldanskem (med 10. in 12. uro) in večernem času (med 19. in 21. uro), rezervirati pa jih je mogoče na telefonski številki 347 4492414 (med 9. in 17. uro).