Prvovrsten (švedski) bluz rok

Štiri leta so že minila, odkar je švedski bend Blues Pills izdal svojo presenetljivo, drugo ploščo Lady in Gold. V tem obdobju je skupina veliko koncertirala, predvsem po Evropi, danes pa je končno zagledal luč sveta nov glasbeni izdelek Holy Moly!.

Zasedba Blues Pills ni več »nova glasbena senzacija« svetovne vintage rok scene. Bend je namreč nastal pred devetimi leti, po dveh ploščah pa si je že prislužil kar nekaj oboževalcev. Danes velja za eno izmed boljših bluz rok skupin stare celine. K temu je pripomogla tudi pogodba z eno izmed najboljših evropskih neodvisnih glasbenih založb Nuclear Blast. »Hard & heavy« založba ima v svojih vrstah kar nekaj imenitnih bendov s te scene, na primer švedsko skupino Graveyard in nemško skupino Kadavar. Ravno člani benda Kadavar so neke vrste glasbeni sponzorji švedske zasedbe, poleg njih pa tudi glasbeniki ameriške skupine Radio Moscow, saj sta basist Zack Anderson in bobnar Cory Berry bivša člana ameriškega benda. Berryja je nato zamenjal bobnar André Kvarnström. Poleg že omenjenih Andersona in Kvarnströma sestavljata skupino še kitarist Kristoffer Schander in švedska pevka Elin Larsson.

Glasba švedske zasedbe Blues Pills sega v daljna šestdeseta in sedemdeseta leta: pristni in originalni bluz rok, poln izrednih kitarskih rifov in s švedsko Janis Joplin za mikrofonom. Sound se je sicer na drugem ploščku Lady in Gold nekoliko omehčal in postal bolj soul in pop obarvan. Z novim Holy Moly! pa so kitare spet v ospredju. Enajst komadov za približno štirideset minut dobre glasbe. Marca je bend najprej izdal svoj prvi single Proud Woman: izredno, ponosno, rokersko skladbo. Aprila je prišel na vrsto bolj hitri, rokenrol komad Low Road. Schander, ki je lani zamenjal kitarista Sorriauxoja, daje soundu benda izrazit rokerski pečat. Tudi pevka Larsson je tokrat bolj agresivna, na primer v pesmi Dreaming My Life Away, odlična spojitev bluz in vintage roka. Seveda imamo na plošči tudi balade, kot sta California in Dust ter prekrasna soul skladba Wish I’d Known. Larsson je očitno bolj samozavestna kot na prejšnjih albumih. Kar sami preverite, kako se od nas poslavlja v zadnjem komadu Longest Lasting Friend.

Holy Moly!

Blues Pills Bluz

Vintage rok

Nuclear Blast Records, 2020

Ocena: ★★★★