Psihedelično popotovanje

Danes se po dolgem času vračamo na vzhodno obalo Združenih držav Amerike, točneje v prestolnico Washington D.C., od koder je doma psihedelična rok zasedba Dead Meadow. Bend nam eno leto po zadnjem ploščku Voyager To Voyager ponuja novo kratko ploščo, ki pa traja skoraj štirideset minut. Foundlings bo namreč izšla konec julija, v njej pa dobimo sedem še neobjavljenih komadov, med katerimi so tudi tri glasbene priredbe.

Člani benda Dead Meadow so se od samega začetka odločili za izrazito psihedelični rok. V njem najdemo tudi bluz, folk in tu pa tam stoner ritme. Skupino sta leta 1998 ustanovila pevec in kitarist Jason Simon ter basist Steve Kille. V petindvajsetletni glasbeni karieri je z njima sodelovalo kar nekaj bobnarjev. Zasedba Dead Meadow spada med glavne akterje novega vala psihedeličnega roka. Njen sound se pogosto nanaša na psihedelijo iz šestdesetih in sedemdesetih let ter na bende, kot so Pink Floyd, Grateful Dead ter ameriška legenda Jimi Hendrix.

Dead Meadow so v vseh teh letih ostali zvesti psihedeliji. Iz leta v leto so vztrajno gojili svoj sound, prepotovali so dober del Evrope, dvakrat pa nastopili tudi v legendarnem tržaškem klubu Tetris. V petindvajsetih letih je skupina izdala deset studijskih ploščkov, veliko pa je bilo tudi live albumov in krajših plošč.

Snemanje novega ploščka Voyager To Voyager se je začelo na začetku leta 2023. Fantje so večino komadov posneli v znamenitem glasbenem studiu Ultrasound Studios v Los Angelesu, in to v treh delih. Delo je na začetku teklo kar hitro, pri nekaterih pesmih so na primer bili zadovoljni že z drugim ali tretjim posnetkom. V drugi polovici leta se je zdravstveno stanje basista Stevea Killeja začelo slabšati. Le nekaj tednov pred zadnjim predvidenim snemanjem so mu diagnosticirali raka. Odločil se je, da bo zadnjih nekaj mesecev življenja posvetil zaključitvi albuma, in to mu je tudi uspelo. Voyager To Voyager ima tudi zaradi tega še poseben pomen, saj gre za zadnji Killov glasbeni izdelek.

Album je bil zelo uspešen, ravno tako pa tudi svetovna turneja, na katero se je Simon odpravil z novo postavo. Danes nastopata poleg njega še glasbenika Caleb Draves in Ryan Rapsys. Psihedelični trio bo čez tri tedne spet v Evropi za novo turnejo, na kateri pa bo predstavil tudi novi plošček Foundlings. Gre za zbirko še neobjavljenih komadov, med katerimi dobimo tudi tri glasbene priredbe, in sicer Tomorrow Never Knows skupine The Beatles, Kingdom of Heaven ameriškega psihedeličnega benda The 13th Floor Eleveators in še No Quarter angleških legend Led Zeppelin. Pesmi so izrazito psihedelične, med vsemi pa izstopa 7-minutna Everything’s Goin’ On, komad, posnet daljnega leta 2002 in ki je ostal zaprt v predalu vse do danes – pravo psihedelično popotovanje!

Foundlings

Dead Meadow

Psihedelični rok

Heavy Psych Sounds Records, 2026