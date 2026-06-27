V Trstu je šibka burja ponoči še dodatno segrela zrak

S šibko burjo je bila noč v Trstu in na Kraški planoti še toplejša od včerajšnje, ki je bila najtoplejša v tokratnem vročinskem valu. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v Trstu na pomolu Bandiera namerila najnižjo nočno temperaturo 27,7 stopinje Celzija, termometer pa je večji del noči v Trstu, tudi občutno, presegal 28 stopinj Celzija. Ob dotoku severovzhodnega zraka se je znižal odstotek relativne vlage, ki je bila povečini nekaj več kot 40-odstotna. Burja je s spuščanjem z višjega zaledja zrak še dodatno segrevala, po drugi strani pa je tudi zavirala osvežilni učinek morja.

Noč je bila zelo topla tudi na Kraški planoti. V Zgoniku je meteorološka opazovalnica deželne agencije le za kratek čas namerila najnižjo temperaturo 21,7 stopinje Celzija, večji del noči pa se je temperatura zadrževala, tudi občutno, nad 25 stopinjami Celzija. Relativna vlaga je bila povečini manj kot 50-odstotna, le v prvem delu noči, ko ni pihala burja, je bila občutno višja.

Danes bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo ravno zaradi šibke burjice, ki bo predvidoma vztrajala več ur, višje od včerajšnjih.

Od jutri do ponedeljka bo naše kraje dosegel najtoplejši subtropski zrak. Ob sončnem vremenu bo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem in na Kraški planoti od 36 do 38 stopinj Celzija, ponekod lahko tudi malo višje.