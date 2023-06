Razstava o Borisu Pahorju tudi v slovenskem parlamentu

Razstava o Borisu Pahorju, slovenskem pisatelju iz Trsta in državljanu Evrope, zdaj nagovarja poslance, politike in druge goste, ki vstopajo v slovenski parlament. Na ogled je v preddverju velike dvorane državnega zbora v Ljubljani, potem ko je pred tremi tedni nagovarjala poslance, politike, diplomate in tuje obiskovalce, ki so vstopali v bruseljsko palačo Evropskega parlamenta. Najprej v Bruslju, nato v Ljubljani so razstavo postavili na pobudo evropskega poslanca Matjaža Nemca (S&D), Primorca, po rodu iz Goriške, ki čuti močno povezanost s Slovenci »za mejo«.

Krajše svečano odprtje razstave je bilo včeraj. Na njem je zbrane pozdravila Meira Hot (SD), poslanka in podpredsednica državnega zbora.

Matjaž Nemec se je zahvalil vsem, ki so razstavo omogočili in podprli, posebej krovnima organizacijama Slovencev v Italiji, SKGZ in SSO - v Ljubljani so ju včeraj zastopali Ksenija Dobrila in Marija Brecelj -, in Primorskemu dnevniku - v partnerstvu s Primorskimi novicami -, za katerega sta se ljubljanskega dogodka udeležila Aleksander Koren, predsednik uprave družbe DZP-PRAE, in Igor Devetak, odgovorni urednik. Posebno zahvalo pa je namenil Kseniji Majovski, knjižničarki in »ambasadorki spomina na Borisa Pahorja«, ki skrbi za Pahorjevo knjižnico na Proseku, od koder je prišla večina predmetov in knjig na razstavi.

Med gosti v državnem zboru so izstopali Marta Verginella, Urška Perenič in Evgen Bavčar, ki so sodelovali na majskem simpoziju o Pahorju v Evropskem parlamentu, pa še mladi ustvarjalec Jurij Devetak, ki je Pahorjevo Nekropolo prelil v strip. Ta zdaj nagovarja tudi mladino.