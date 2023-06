»S tapkanjem smo lažje premostili čustvene posledice pandemije«

Barbara Žetko ima še eno ljubezen – do sveta, narave in ljudi, ki jo pogosto ponese na različne konce sveta. S svojim življenjskim sopotnikom, tržaškim pisateljem in novinarjem Dušanom Jelinčičem je že obiskala na desetine držav na vseh celinah in jih ovekovečila s potopisi in fotografijami, ki jih objavlja v Primorskem dnevniku. Med temi naj omenimo vsaj potopise s Kube, iz Vietnama, Avstralije, Tibeta, Namibije, Japonske. Pred kratkim sta se s partnerjem preselila iz Trsta na Kras.

Ali bi nam lahko z nekaj besedami predstavili metodo EFT?

EFT – kratica pomeni Emotional Freedom Techniques, torej Tehnike za čustveno osvoboditev – je tehnika samopomoči, ki nam omogoča, da se sprostimo, da omilimo ali celo odpravimo negativna čustva, da jasneje razmišljamo in lažje izbiramo. Tehniko, ki jo pogosto imenujejo akupunktura brez igel, lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli, ne da bi pri tem potrebovali posebno orodje, saj se poslužujemo samo konic svojih prstov, s katerimi stimuliramo – tapkamo – nekatere točke po našem telesu.

Kako lahko EFT ali tapkanje, kot se pogovorno pogosto imenuje metoda, s katero se ukvarjate, pomaga posamezniku pri recimo soočanju s krizno situacijo, ki se je oblikovala v obdobju koronavirusa?

Obdobje koronavirusa je zaostrilo konflikte med ljudmi, marsikomu povečalo psihološke težave in porušilo majavo čustveno ravnovesje. Kar so ljudje prej tlačili oz. skušali skrivati, je med korono prišlo na dan. Jakost nemoči in občutka pomanjkanja kontrole, frustracije in jeze, strahu pred boleznijo in smrtjo ter drugih čustev je bila tako velika, da je ni bilo mogoče zmanjšati le z voljo in razumom. Kot se vedno dogaja v nevarnosti in v skrajnih situacijah, naša čustva prevzamejo kontrolo nad našim vedenjem in izbirami, razum pa se enostavno prilagodi dogajanju v telesu, ki se pod vplivom stresnih hormonov popolnoma preda ukazom najstarejšega dela naših možganov.

V takih okoliščinah nam pomirjujoče besede izvedencev, zagotovila strokovnjakov in naše prizadevanje, da bi izvedeli, kje se skriva resnica, bolj malo pomagajo. Edino, kar lahko naredimo, je odkriti način za znižanje nivoja stresa, pomiritev, nato pa spet sledimo navodilom zdrave pameti.

V tem je metoda EFT nenadomestljiva in nadvse učinkovita, kot so v zadnjih letih dokazale številne znanstvene raziskave. Sama lahko pričam, da so kolegi izvajalci metode in osebe, ki redno tapkajo, veliko lažje premostili psihološke in čustvene posledice pandemije kot tisti, ki tega orodja niso imeli na voljo.