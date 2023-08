Silvani Paletti vročili zlatnik poezije

Rezijanski pesnici Silvani Paletti so v torek, 29. avgusta, na prireditvi 27. Veronikine nagrade v celjskem Narodnem domu vročili zlatnik poezije za življenjski opus ter za ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta sta prejeli pesnici Miriam Drev za zbirko Zdravljenje prednikov, ki je izšla pri Hiši poezije in Iva Jevtić za zbirko Milost, ki je izšla pri založbi Kud AAC Zrakogled. Malo Veroniko za najboljšo dijaško pesem pa so izročili Doroteji Drevenšek.

Kot je v obrazložitvi nagrade zapisala literarna komparativistka, kritičarka in prevajalka Jelka Kernev Štrajn, je poezija Silvane Paletti v svoji neposredni pripadnosti rezijanski skupnosti in specifičnemu govornemu položaju, s katerega se izreka, izrazito singularna, a je obenem tudi nesporno univerzalna, kar se kaže najprej v njeni zvočni - glasbeni uprizorljivosti, nič manj pa tudi v njeni etični in poetični naravnanosti do vsega obstoječega.

Poezija Silvana Paletti »je tematsko in motivno zelo aktualna, a je hkrati že od daleč opaziti, da je drugačna od večjega dela sodobne slovenske literarne produkcije. Je občuteno domoljubna, vendar absolutno tuja slehernemu nacionalizmu ali lokalizmu,« meni Kernev Štrajn. Po njenem mnenju se avtoričina poezija ne poraja iz kakega vnaprejšnjega literarnega ali nacionalnega programa, a kljub temu učinkuje angažirano. Je pisana v čistem narečju, a se že na prvi pogled bistveno razlikuje od primerov bogate tradicije rezijanske slovstvene folklore. Je dobesedna, a obenem globoko metaforična.

Organizatorica Veronikine nagrade je od leta 2021 Hiša kulture Celje, prej jo je od leta 2005 organizirala družba Fit media.

Predstojnik, urednik Frana in raziskovalec pri Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Kozma Ahačič je v svojem govoru na podelitvi nagrad Silvano Paletti pozdravil v rezijanščini: »Silvana Paletti, ba tël wan od särca awgurät pa w wašimu dijalëtu« (Želim vam iz srca čestitati v vašem narečju).

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.