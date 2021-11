Slovenski knjižni sejem tudi letos le na spletu

Organizatorji Slovenskega knjižnega sejma so tudi letos, že drugo leto zapored, zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa morali odpovedati njegovo izvedbo v fizični obliki, ki bi morala potekati v Cankarjevem domu. Tudi letošnji bo potekal na spletu, podaljšali pa so ga za teden dni, trajal bo od 23. novembra do 5. decembra, zvrstilo se bo med drugim okrog 60 dogodkov.

Organizatorji so se za odpoved sejma v Cankarjevem domu odločili po sprejetju novega vladnega odloka za zajezitev koronavirusa, ki omejuje javne kulturne dogodke. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je pojasnil, da mednje sodijo tudi sejmi.

Predsednik upravnega odbora letošnjega knjižnega sejma Miha Kovač je napovedal, da bodo letos pripravili bistveno manj dogodkov kot v predkoronskih časih in da bo bistveno manj sodelujočih, upajo pa na prisotnost vseh slovenskih založnikov. Izpostavil je med drugim, da imajo na razpolago bistveno manj sredstev, pri čemer jim je priskočila na pomoč Javna agencija za knjigo RS.