Spacalove primorske in kraške krajine

Maja bo minilo dvajset let, kar nas je zapustil izjemni slikar, grafik in nasploh vsestranski umetnik Lojze Spacal. Njegovemu spominu se je Muzej in galerije mesta Ljubljane poklonil z obsežno spominsko razstavo njegovih del. V prostorih Bežigrajske galerije 2 (na Vodovodni 3) je na razstavi Lojze Spacal (1907–2000) Iz primorskih in kraških pokrajin predstavljenih skupno osemintrideset del, v prvi vrsti grafik (lesorezov), oljnih slik in del v mešani tehniki.

Na razstavo nas uvedejo grafična dela, na katerih je tržaški slikar upodabljal svoje znamenite viseče čolne in barke v barvni in črno-beli tehniki (Viseči čolni, 1951, Črna barka, 1956 ...), katerim sledi serija, posvečena Krasu in kraški tematiki, vse od zanj značilnih upodobitev pročelij hiš do baladurjev, gankov, dimnikov, detajlov stavbnega pohištva pa do bolj ali manj povsem abstrahiranih domišljijskih del zaznamovanih z avtorjevo prepoznavno (barvno) teksturo. Trst je zastopan z motivom, ki ponazarja najbolj tragično obdobje slovenske polpretekle zgodovine. Na ogled je postavljeno delo Krematorij v Rižarni (1972).

Spacal, rojen v Trstu leta 1907, je bil umetnik in človek na stičišču dveh kultur, romanske in slovanske, ter človek dveh svetov: obmorskega, sredozemskega in celinskega, kraškega, je zapisal umetnostni zgodovinar in likovni kritik Iztok Premrov. Ob razstavi Lojze Spacal (1907–2000) Iz primorskih in kraških pokrajin je namreč izšel tudi katalog na 36 straneh s 24 reprodukcijami, besedili Miloša Bašina (sicer tudi kustosa razstave) in Iztoka Premrova ter fotografijami Marka Tuška.

Razstava bo na ogled do 8. februarja, od torka do petka, med 10. in 18. uro, v soboto pa od 10. do 1. ure. Ob nedeljah in ponedeljkih so vrata galerije zaprta. Vstopnine ni.