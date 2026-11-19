Po filmu o humanoidnem otroku Sheep in The Box, ki ga je Hirokazu Kore-eda predstavil maja v Cannesu, je japonski filmar predstavil septembra na beneškem Lidu svoj novi film, Look Back, se pravi »glej nazaj«. Kljub temu, da celovečerec ni zmagal nobene izmed osrednjih nagrad, je vsekakor prepričal in ganil večji del festivalske publike.

Skoraj dve uri trajajoča zgodba je filmska predelava istoimenske mange japonskega avtorja Tatsukija Fujimotoja, ki jo številni poznajo tudi po zelo uspešnem animeju izpred dveh let.

Fujino je učenka četrtega razreda. Učitelji prepoznavajo njen velik dar za risanje stripov, ki jih objavlja v šolskem časopisu. Njen talent, ki ji ga priznavajo tudi sošolci, pa je na preizkušnji, ko neka druga skrivnostna avtorica začne prav tako objavljati stripe v istem časopisu. Gre za Kyomoto, sramežljivo in samotarsko dekletce, ki redko zapušča svoj dom. Kyomotina risarska spretnost podžge kompeticijo med dekletoma in Fujino je že pripravljena vreči puško v koruzo, ker ne prenaša neznane tekmice. Ko pa ji nekega dne učitelj poveri nalogo, da se odpravi na Kyomotin dom, da ji izroči spričevalo, Fujino spozna, da je pravzaprav njena tekmica tudi njena oboževalka. Dekleti se tako spoznata in združita moči ter začneta skupaj ustvarjati mange. Zdi se, kot da njun skupni talent nima meja in da je le vprašanje časa, kdaj se bosta prebili med priznane avtorice.

Štiriinšestdesetletni v Tokiu rojeni igralec in režiser Hirokazu Kore-eda si kot ponavadi vzame čas in z njemu prikladnim počasnim ritmom pripoveduje zgodbo o trinajstletnem prijateljstvu dveh mladih junakinj. Kot že v vseh njegovih prejšnjih filmih se zgodba odvija ob opisu družinskih odnosov, kjer je mali človek vselej v središču pozornosti in kjer pozitivna čustva predstavljajo pomembno dodano vrednost. Tudi prijateljstvo med Fujino in Kyomoto želi dokazati, da sta sreča in veselje veliko lepša, če se ju lahko deli v dvoje, kot se to dogaja mladima ustvarjalkama.

Njuna prijateljska zveza bo trajala vse do presenetljivega obrata, ki predstavlja pravljični trenutek filma in hkrati tudi magijo Kore-edovih zgodb.