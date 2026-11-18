Umetniška vodja tržaškega društva Chamber Music Fedra Florit je ob koncu niza Voci & Corde (Glasovi in strune), ki je v štirih nedeljskih popoldnevih privabil v Muzej Sartorio v Trstu polnoštevilno občinstvo, izpostavila enega izmed glavnih namenov društva: promocijo mladih, ki si utirajo pot v profesionalno kariero, kar postaja ob neizprosni mednarodni konkurenci vedno težje. Niz pa je zaključila z duom, ki je lahko mladim svetel vzor, kajti odlični tržaški violinist Črtomir Šiškovič in parmska harfistka Simona Mallozzi že dolga desetletja delita tako profesionalno kot družinsko pot, ki jima je prinesla nemalo priznanj in zadoščenj.

Če povzamemo kariero tržaškega violinista le v glavnih obrisih, beremo o mentorstvu prvovrstnih mojstrov, kot so Igor Ozim, Franco Gulli in člani kvarteta Amadeus, o sodelovanju s prestižnimi orkestri tako v vlogi solista kot koncertnega mojstra, o dolgoletnem stažu z godalnim kvartetom Tartini ter neštetih uspešnih turnejah po svetu vse do Kitajske in Japonske. Skratka, gre za vsega spoštovanja vredno kariero, ki jo je prehodil nekdanji učenec Glasbene matice.

Letos je umetnik dopolnil sedemdeseto leto, mejnik, ob katerem začnejo mnogi glasbeniki razmišljati o umiku, kar je vse prej kot lahka odločitev, kajti zelo težko je pretrgati vez, ki je celo življenje prepletala ljubezen do glasbe z vsakdanom profesionalnega življenja.

Da je ljubezen še vedno živa, sta nam glasbenika dokazala na koncertu 8. novembra v Sartoriu, in sicer s programom, ki je bil neprikrito lahkotnega značaja. Noč v teatru med arijami in plesi je bil naslov, ki sta ga izbrala za vrsto priredb pretežno znanih in priljubljenih motivov iz širokega repertoarja od osemnajstega do dvajsetega stoletja.