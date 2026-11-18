V gledališče Miela v Trstu se vrača kulturni niz S/paesati - Raz/seljeni, ki se že več kot 25 let posveča temam migracij, identitete, meja in medkulturnega dialoga. Rdeča nit tridnevnega dogajanja - od danes do petka - je mir, ki ga festival odkriva skozi različne umetniške jezike, ki želijo v občinstvu spodbuditi razmišljanje in dialog. Niz poteka v sodelovanju z novinarsko nagrado Luchetta.

Prva bo drevi ob 20.30 na sporedu predstava Salam/Shalom. Due padri, gledališka priredba, ki jo je po romanu Apeirogon Columa McCanna napisala Paola Fresa. Na odru bosta Massimo Somaglino in Alessandro Lussiana oživila zgodbo o bolečini in spravi. Zgodbo očetov, Izraelca in Palestinca, ki sta izgubila hčerki, žrtvi nasilja drugega. Pripoved presega logiko pripadnosti in nasprotij ter ponuja priložnost za poslušanje in človečnost. Priznati bolečino drugega ne pomeni pozabiti na lastno, temveč najti pogum, da se izognemo sovraštvu in si skupaj zamislimo možnost miru.

Jutri bo ob 20.30 na sporedu predstava Forum Langer . Eco di un viaggiatore leggero - projekt, ki so si ga zamislili Nazario Zambaldi, Sabina Langer in Alessandro Argnani. Besedila mirovnika Alexandra Langerja se na odru prepletajo z videoposnetki Alessandra Pente s pričevanji deklet in fantov. Oder postane odprt forum, na katerem se prepletajo izkušnje tistih, ki so prevzeli Langerjevo zapuščino. Polifonija glasov vabi h gradnji mostov namesto zidov, k dialogu namesto konfliktu, k medkulturnem sožitju in spoštovanju razlik.

Niz bo v petek ob 21. uri zaključila projekcija filma Balcanica (Italija, Srbija, Hrvaška 2026) - vstop je prost. Dolgometražni prvenec Nicole Sorcinellija se loteva teme migracij. V Afganistanu je glasba prepovedana, zato se dirigent in njegov sin, ki igra tubo, odločita za nov začetek. Po tavanju po balkanski poti se njuni usodi povežeta z usodo italijanske zdravnice.

Vstopnice za gledališki predstavi so na voljo pri blagajni gledališča (tel. št. 040 3477672), pri Ticketpointu (Korzo Italija 6/C) in na www.vivaticket.com.