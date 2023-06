Stare uspešnice v novi preobleki

Ameriški glasbenik, dj in glasbeni producent Richard Melville Hall, bolje znan s psevdonimom Moby, je izdal nov album Resound NYC. Gre sicer za niz glasbenih priredb njegovih starejših uspešnic v novi preobleki, saj so mu tokrat priskočili na pomoč simfonični orkester in še cel kup drugih glasbenikov. Resound NYC je v bistvu nadaljevanje plošče Reprise iz leta 2021, pri kateri je sodeloval orkester Budapest Art Orchestra.

Moby je svojo glasbeno kariero začel v osemdesetih letih, na svetovni ravni pa zaslovel leta 1999, ko je posnel uspešno ploščo Play, s katero je prejel nešteto glasbenih nagrad. Naslednja albuma 18 in Hotel sta bila ravno tako zelo uspešna. Ameriški ustvarjalec se je v tistih letih uveljavil tudi zaradi izrednih live nastopov, med katerimi je uporabljal celo vrsto glasbil. Moby je namreč izvrsten glasbenik in igra veliko različnih instrumentov.

V naslednjih letih se je Moby nekoliko oddaljil od konvencionalne glasbe in verjetno tudi zaradi tega izgubil nekaj oboževalcev, ki jih je bil prepričal s prejšnjimi glasbenimi izdelki ... V zadnjem obdobju je Moby sodeloval pri novem electro rock glasbenem projektu Moby & The Void Pacific Chior, s katerim je izdal dve plošči, These Systems Are Falling in More Fast Songs About The Apocalypse. Z albumom Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt iz leta 2018 je Moby nadaljeval s svojim trendom elektronske glasbe in ambient ritmov, nato pa ga je nekega dne poklicala najstarejša glasbena založba na svetu, nemška Deutsche Grammophon in mu ponudila nov izziv. Prestižna založba, ustanovljena daljnega leta 1898, je Mobyju predlagala serijo priredb starejših uspešnic s simfoničnim orkestrom.

Tako je leta 2021 izšel plošček Reprise, maja letos pa Resound NYC, v katerem ameriški glasbenik preigrava komade, ki so nastajali v New Yorku proti koncu devetdesetih in na začetku novega tisočletja. »Ko sem bil mlad, sem mislil, da bom celo življenje preživel v kleti svoje hiše in ustvarjal glasbo, ki je nihče ne bo slišal, ob tem diplomiral in postal profesor filozofije. Niti sanjalo se mi ni o pogodbi z najstarejšo in najbolj cenjeno založbo na svetu,« je Moby dejal v nekem intervjuju. »Dovolite mi, da vam bolje obrazložim: sredi osemdesetih sem živel v zapuščeni tovarni, ob ponedeljkih zvečer sem vrtel plošče v podzemnem klubu za približno deset ljudi. Igral sem v punkrock skupini in delal v ploščarni, v kateri sem v bistvu brisal prah z vinilk. Dobro se spomnim plošč Deutsche Grammophon, z elegantnim rumenim logotipom in slikami velikih umetnikov na platnici: bile so zelo prefinjene. Zelo sem ponosen na to novo sodelovanje.«

Na novi plošči Resound NYC lahko prisluhnemo petnajstim pesmim, nekatere izmed teh pa so res dobre priredbe.

Resound NYC

Moby

Electro, ambient

Little Idiot / Deutsche Grammophon, 2023