Stari dobri komadi v metal priredbi

Švedska skupina Ghost zvesto nadaljuje tradicijo, da po vsakem albumu izda tudi krajši plošček glasbenih priredb. Po lanski dobri plošči Impera, v kateri smo imeli dvanajst avtorskih komadov, je danes na vrsti nova kratka plošča Phantomime s petimi priredbami.

Bend Ghost je svojevrstna glasbena zasedba. Glasba te švedske skupine je posebna mešanica melodičnega metala in roka iz sedemdesetih, veliko vlogo pa igrajo tudi »cerkvene« orgle. Člani benda so se od samega začetka odločili za črn, skorajda satanistični imidž. Oblačijo se v črne halje, na sebi pa imajo ravno tako črne maske. Posledično bi si lahko mislili, da je njihova glasba turobna in izrazito metalska, a ni tako. Pesmi, predvsem v ploščkih Meliora in Prequelle, se ponekod odločno približujejo pop ritmom. Melodije komadov so prijetne in poslušalcu takoj ostanejo v spominu. Bend je v petnajstletni glasbeni karieri izdal pet studijskih albumov in štiri kratke plošče. Leta 2016 je skupina prejela prestižno nagrado Grammy Award za najboljšo metal pesem in sicer Cirice.

Ghost je neke vrste glasbeni kolektiv, saj se je postava skupine, predvsem v zadnjih letih, velikokrat spremenila. Člane benda imenujejo »Nameless Ghouls« (brezimenski demoni), med temi je baje nekaj let igral tudi neki Tržačan (!), pevcu pa pravijo Papa Emeritus. Vlogo črnega papeža igra od ustanovitve benda Tobias Forge. Gre za genialnega glasbenika in predvsem tekstopisca z neskončno domišljijo, ki je v petnajstih letih povzdignil svoj bend iz švedskega undergrounda na sam vrh svetovne glasbene scene.

Po lanskem uspešnem albumu Impera, nam Ghost letos ponujajo kratko ploščo Phantomime. Ta je izšla maja za neodvisno glasbeno založbo Loma Vista Recordings, komade pa so fantje posneli že predlani med snemanje ploščka Impera.

Phantomime sestavlja pet skladb, traja pa malo čez dvajset minut. Forge je tudi tokrat črpal iz rock in metal glasbe iz sedemdesetih ter osemdesetih. Prva na vrsti je glasbena priredba pesmi See No Evil ameriške new wave skupine Television. Sledi komad Jesus He Knows Me angleške legendarne zasedbe Genesis. Gre za satirično kritiko televizijskim verskim pridigarjem. Na Doorse spominja tretji komad Hanging Around angleške pank rok skupine The Stranglers. Nato pa verjetno najbolj posrečena pesem albuma: Phantom Of The Opera je uspešnica iz prvenca benda Iron Maiden. Da ne bo nesporazumov, originalna verzija je gotovo boljša, priredba Forgeja in tovarišev pa je nedvomno zabavna. Na koncu pa še pop presenečenje s komadom We Don’t Need Another Hero ameriške pokojne zvezde Tine Turner.

Phantomime

Ghost

Melodic metal, pop

Loma Vista Recordings, 2023