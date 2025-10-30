The Boss v vsej svoji bolečini

Protagonista Jeremyja Allena Whita je za vlogo, ki ga pooseblja v najnovejšem celovečercu Scotta Coopera, izbral sam Bruce Springsteen, ki je štiriintridesetletnega igralca pred tem opazil v uspešni nadaljevanki The Bear. White se je kmalu zatem hitro naučil peti in igrati ustno harmoniko, ker bi drugače s težavo verodostojno nastopil v vlogi Bossa – nespornega šefa ameriške rock scene.

Glasbena biografska drama Springsteen: Deliver Me From Nowhere je hkrati zgodba, ki se osredotoča na obdobje, ko je nastajala njegova glasbena mojstrovina Nebraska. Album iz leta 1982 je sad umika in trdega dela med štirimi stenami hiše v gozdovih rodne ameriške pokrajine v času, ko se je Springsteen boril z vse bolj rastočim pritiskom slave in sencami globoke praznine preteklosti, ki ga je pahnila v hudo depresijo.

Po večletnih turnejah in uspehu albuma The River se je namreč nekdaj običajni fant iz New Jerseya znašel v zapleteni ustvarjalni in osebni krizi. Ob neizmernem navdušenju občinstva in vse številčnejših oboževalcih se Springsteen sprašuje, ali se je za ceno slovesa in uspeha izneveril svojim koreninam.

Namesto da bi se lotil snemanja nove komercialne uspešnice, ki bi potešila pričakovanja publike, se je zaprl v odmaknjeno sobo in povsem osamljen začel razmišljati o novih skladbah, s katerimi se je želel zavestno oddaljiti od tistih, po zaslugi katerih je tudi zaslovel.

Vzgib in navdih za novo poglavje v njegovi zdaj že zelo dolgi karieri so mu tako postale zgodbe osamljenih popotnikov, izgubljenih duš in izobčenih skupin, ki živijo na robu družbe.

Glasba je postala zrcalo njegovega notranjega boja in nemira, saj pesmi iz tistega obdobja predstavljajo zbirko njegovih najbolj temačnih, a tudi avtobiografskih del pod skupnim naslovom albuma Nebraska.

Cooperjev Springsteen: Deliver Me From Nowhere, ki je bil prejšnji teden drugi najbolj gledan film v italijanskih kinodvoranah, je tako zgodba, ki pripoveduje o tišini in bolečini, ki sta dali povod za mojstrovino, ki je pustila neizbrisen pečat v glasbeni zgodovini.

Država: ZDA, 2025

Režija: Scott Cooper

Igrajo: Jeremy Allen White, Stephen Graham, Paul Walter Hauser, Odessa Young in Marc Maron