The Number Of The Beast mejnik

Album The Number Of The Beast so pred nekaj leti razglasili za najboljšo angleško ploščo zadnjih šestdeset let. V javni anketi, ki jo je izvedla znana veriga glasbenih trgovin v Združenem kraljestvu HMV, je album skupine Iron Maiden pometel z drugimi glasbenimi biseri, kot so The Dark Side Of The Moon benda Pink Floyd in Abbey Road skupine The Beatles. Med seboj tako različne albume je sicer zelo težko primerjati, res pa je, da je The Number Of The Beast prav gotovo ena izmed najboljših heavy metal plošč vseh časov, ki je dejansko vplivala na večino metal glasbe. Album je prejšnji mesec praznoval svojo okroglo štiridesetletnico.

Zasedba Iron Maiden je nastala v Londonu v drugi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja. To je bilo obdobje, v katerem so nekateri angleški rokerski bendi bili že prave glasbene ikone (beri Led Zeppelin, Deep Purple in Black Sabbath), ob tem pa je takrat v angleški prestolnici počila pank revolucija. Nekje vmes se je znašla skupina bendov, ki je rada imela rock glasbo, ampak je vseeno stremela po nečem novem, hitrejšem: Saxon, Def Leppard, Angel Witch, Judas Priest, Diamond Head, deljno Motörhead in seveda Iron Maiden. Tako je proti koncu sedemdesetih nastal nov val britanskega heavy metala, t. i. New Wave Of British Heavy Metal. Glasba je bila manj bluz rokerska, veliko več je bilo metal kitar in hitrih melodij.

Skupino Iron Maiden je ustanovil basist Steve Harris. V prvih letih je zamenjal več glasbenikov, kmalu pa je zasedba postala stalna, in sicer poleg Harrisa še kitarista Dave Murray in Dennis Stratton, bobnar Clive Burr ter pevec Paul Di’Anno. Leta 1980 je izšla plošča Iron Maiden, ki je dejansko odprla vrata na stežaj novemu valu metal glasbe. Z izidom drugega albuma Killers se je postava benda spremenila. Di’Anna je zamenjal pevec Bruce Dickinson, bobnarjevo mesto je prevzel Nicko McBrain, kitarista Strattona pa je zamenjal Adrian Smith. Z novim elanom je zasedba posnela glasbeno mojstrovino The Number Of The Beast. Odlična plošča, glasbeni mejnik je Železno devico postavil v sam vrh svetovne glasbene scene. Prvi single Run To The Hills, ki pripoveduje o bitkah med Evropejci in ameriškimi Indijanci, je danes najbolj znana pesem angleškega benda. Hallowed By The Name in The Number Of The Beast pa sta v naslednjih letih ravno tako postali planetarni uspešnici, ki ju Maideni zaigrajo na vsakem koncertu. Prepričan sem, da bo tako tudi v Zagrebu, kjer bo bend nastopil 22. maja, v sklopu nove svetovne glasbene turneje.

The Number Of The Beast

Iron Maiden

Heavy Metal

EMI, 1982

Ocena: ★★★★,1/2