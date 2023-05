Tinkara Kovač v Rimu prejela tri nagrade za videoprojekt

V Rimu, na Festivalu Tulipani di Seta Nera, posvečenemu angažiranim, socialnim in dokumentarnim avdio-video vsebinam, je pevka Tinkara Kovač z ekipo prejela tri nagrade za video Shchedryk - Peace 4 Ukraine. Prejeli so nagrado v kategoriji Social Klip, glavno nagrado v kategoriji Social Klip in nagrado za video, ki vzpodbuja trajnostni razvoj, poročajo Primorske novice.

»Pokam po šivih od sreče, ne samo zaradi tega, ker sem bila umetniški in operativni vodja tega projekta, ampak tudi zato, ker nas je bilo vključenih v projekt več kot 50 in vsi smo verjeli vanj. To je potrditev, da delamo prav,« je Tinkara Kovač zapisala na svojem facebook profilu.