Tri ločene zgodbe humorja in cinizma

Jesse Plemons je na filmskem festivalu v Cannesu prejel pred kratkim nagrado za najboljšo moško vlogo, in sicer za upodobitev treh različnih likov v filmu Kinds of kindness.

Najnovejše delo grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa, ki je pred devetimi meseci slavil na beneški Mostri, kjer je njegov celovečerec Poor Things (Nesrečna bitja) prejel zlatega leva za najboljši film, je v Cannesu predstavil svojevrstni triptih. Ista igralska zasedba pooseblja tri ločene zgodbe, katerih skupni imenovalec so interpreti in črni humor. Skoraj dve uri in pol trajajoči celovečerec v resnici označuje tudi cinizem, na katerega nas je grški avtor že zdavnaj navadil.

Prva zgodba ima za protagonista Roberta, navidez zelo uspešnega in premožnega uradnika, ki že dolgo službuje v podjetju starejšega Raymonda. Kljub temu, da ni jasno, s čim se to podjetje pravzaprav ukvarja, je karseda očitno, da je Robert povsem predan Raymondovim ukazom in zahtevam ter da se obnaša točno tako, kot od njega zahteva delodajalec, ki je tudi njegov velik prijatelj. Globoka vez, v katero je vpletena tudi Robertova žena Sarah, pa se na lepem prekine, ko osrednjemu junaku zaupajo misijo, ki se mu ne zdi primerna ...

V drugi zgodbi spoznamo policaja Daniela, ki že nekaj mesecev pogreša življenjsko partnerko. Liz je izginila v brodolomu, a Daniel je prepričan, da se bo spet vrnila domov. Lepa ženska res potrka na njegova vrata, a policaj se kmalu prepriča, da to ni njegova soproga.

Povsem drugačna postavitev pa označuje zadnjo zgodbo, s katero je režiser želel prikazati pravila verske sekte. Z njo se seznani Emily, ki je za življenje v novem krogu ljudi pripravljena na vse, in zato se odpove tudi hčerkici in možu. Z novim partnerjem Andrewom se posveti iskanju mlade ženske, ki premore nadnaravno moč, a kmalu tudi prekrši enega zelo strogih pravil, kar uniči vse njene načrte.

Enainpetdesetletni Lanthimos se je z najnovejšim celovečercem vrnil h koreninam in tudi k igralcem, s katerimi je že večkrat sodeloval. S stilno perfektnim filmom in hladno pripovedjo, s katero se grški avtor očitno še vedno zelo zabava, pa tokrat ni uspel docela prepričati. Iga

Kinds of kindness

Država: ZDA, Velika Britanija in Irska 2024

Režija: Yorgos Lanthimos

Igrajo: Emma Stone, Jesse Plemons in Willem Dafoe