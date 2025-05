Tvegani preskok od roka k romantiki

Čutite potrebo po lahkotni pop glasbi? V tem primeru je današnja rubrika namenjena ravno vam. Pred nami imamo namreč nov glasbeni izdelek angleškega indie pop benda The Kooks. Fantje so prejšnji teden izdali svojo sedmo ploščo Never/Know.

The Kooks je glasbeni projekt, ki je lani praznoval okroglih dvajset let delovanja. Člani skupine so se spoznali že na višji srednji šoli, kjer so naredili svoje prve glasbene korake. Pevec Luke Pritchard je takrat že pisal najstniška besedila, kmalu nato pa jih je z ostalimi člani benda tudi uglasbil. Leta 2005 so komaj dvajsetletni Pritchard, kitarist Hugh Harris, basist Max Rafferty in bobnar Paul Garred posneli nekaj komadov in jih delili na spletu. Na tak način je na tisoče mladih brezplačno prisluhnilo pesmim in tako spoznalo bend.

Pritchard in ostali so ustvarjali hiter indie rok, ki je imel tu pa tam tudi pank ritme. Kmalu jim je glasbena založba Virgin Records ponudila pogodbo in leto kasneje je skupina izdala svoj prvenec Inside In/Inside Out. Komadi, kot so You Don’t Love Me, Seaside in Eddie’s Gun, so danes pravi hiti med ljubitelji indie roka.

Sledile so še plošče Konk, Junk Of The Heart in Listen, na katerih so se fantje počasi oddaljili od začetnega sounda. Veliko več je bilo pop glasbe in ritmov iz osemdesetih, z albumom Listen pa tudi nekaj ne ravno posrečenega glasbenega eksperimentiranja.

V letih se je postava zasedbe spremenila. Basista Raffertyja je zamenjal Peter Denton, bobnarja Garreda pa Alexis Nunez. Snemanje novega ploščka je trajalo kar nekaj let. Najprej so namreč vztrajali z eksperimentiranjem, nato pa se odločili za skok nazaj in posneli nekaj bolj poskočnih komadov. Leta 2018 je tako izšel plošček Let’s Go Sunshine, ki je brez dvoma boljši od prejšnjega Listen.

Sledilo je nato še nekaj let premora do novega albuma 10 Tracks To Echo In The Dark, ki je zagledal luč sveta leta 2022. Žal pa oboževalci niso bili najbolj navdušeni nad izdelkom. Posledično je med njimi letos vladalo upanje, da bo prihajajoči plošček boljši. Žal pa kaže, da je Pritchard izgubil dober del tiste glasbene žilice, ki je pred desetimi in še več leti ustvarjal uspešnice kot za stavo.

Novi album Never/Know je izšel prejšnji teden. Plošča združuje indie rok ritme in melanholijo z mešanico akustičnih ter električnih kitar in pop glasbo. »Gre za romantičen album,« je ob izidu izjavil Pritchard, »ki je pa tudi zelo pozoren na sedanjost.«

Plošček je resda romantičen, morda tudi pozoren na sedanjost, a zdi se mi, da ne bo nobeden izmed enajstih komadov, ki ga sestavljajo, pretirano razveselil publike. Rajko Dolhar

Never/Know

The Kooks

Indie pop

Lonely Cat, 2025