V 83. letu starosti je umrl pisatelj Marjan Tomšič, poročajo Primorske novice. Rodil se je v Račah pri Mariboru, a je več kot pol stoletja živel v Istri. Za svoj bogat literarni opus je prejel več nagrad.

Marjan Tomšič je s svojim delom prispeval tudi k literarni predstavitvi Istre, napisal je številne knjige, kot so Olive in sol, Šavrinke, Kafra, Kažuni, Óštrigéca, Zrno od frmentona, Škatlarji, Grenko morje, Južni veter, Bužec on, bušca jest.