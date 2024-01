Umrla igralka Sandra Milo, znana medijska zvezda

V 91. letu starosti je v Rimu na svojem domu v objemu družine umrla italijanska igralka Sandra Milo, so sporočili njeni najbližji na družbenih omrežjih. Bila je muza režiserja Federica Fellinija.

V svoji karieri je sodelovala s priznanimi italijanskimi režiserji, kot so Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Fellini in Gabriele Salvatores, pa tudi s francoskima režiserjema Jeanom Renoirjem in Claudeom Sautetom.

Sandra Milo se je rodila leta 1933 v Tunisu. Zaslovela je z vlogo Carle, dekleta glavnega igralca Marcella Mastroiannija, v Fellinijevem filmu Osem in pol (1963). Za slednjega in za vlogo v Fellinijevem filmu Julija in duhovi (1965) je prejela nagrado italijanskih filmskih novinarjev nastro d’argento. Leta 2021 ji je italijanska filmska akademija namenila nagrado David di Donatello za življenjsko delo.

Leta 1968 se je drugič poročila, in sicer z rimskim kirurgom, ter se do leta 1979 umaknila iz sveta filma. Kasneje se je leta 1985 pojavila na televiziji kot voditeljica oddaje Piccoli fans.

V novem tisočletju jo je bilo mogoče videti predvsem na odru in na televiziji, nastopala je tudi v šovih talentov.