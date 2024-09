V Ljubljani razstava o operni pevki Kseniji Vidali

V atriju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Novi trg 2, Ljubljana), bodo danes (ponedeljek) ob 19. uri odprli razstavo, posvečeno operni pevki Kseniji Vidali. Razstava bo odprta do 13. septembra.

Triptih razstav - prva je bila v Kopru, druga v Trstu - bosta kuratorki Tanja Jakomin Kocjančič in Tina Novak Pucer zaokrožili z razstavo v Ljubljani, kjer je Ksenija Vidali, rojena 30. aprila 1913 v Škednju, začela svojo bogato umetniško pot in jo tudi sklenila. V intervjujih je večkrat poudarila, da ji je Ljubljana dala drugo rojstvo: »Vedno pravim, da sem se rodila dvakrat, kot človek v Škednju pri Trstu, kot pevka in umetnica pa v Ljubljani.«

Žal je danes pozabljena, namen razstave je zato spomniti na to operno pevko in jo iz polja nevidnih žensk umestiti na zemljevid vidnih umetnic, kamor spada.