V ospredju tudi latinoameriške ikone, ki izhajajo iz naših krajev

Vsi poznamo Frido Kahlo, kultno mehiško slikarko, kateri posvečajo razstave po vsem svetu. Ob 70-letnici njene smrti ji bo posebno pozornost s peterico filmov posvetil tudi Festival iberijsko-latinskoameriškega filma, ki v Trst vsako leto jeseni privede mlade in stare filmarje od onstran Atlantskega oceana. V ospredju pa bodo, poleg še grško-francoskega režiserja Coste-Gavrasa, ki bo prejel nagrado Allende in ljubiteljem sveta filma ponudil slavnostno predavanje, tudi druge kulturne ikone, ki so na tem koncu svetovne oble manj poznane, pa čeprav izhajajo ravno iz naših krajev, v Južni Ameriki pa so odigravale izjemno pomembne vloge.

Festival v organizaciji društva za promocijo latinskoameriške kulture v Italiji Apclai - ob sodelovanju mnogih partnerjev - se bo začel v nedeljo, 13. oktobra (na dan Barcolane), zaključil pa teden kasneje, 20. oktobra. Uvodni dogodek (13. oktobra ob 20. uri v dvorani oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu v ulici Androna Baciocchi) bo postregel s pravim biserčkom. Predvajali bodo kratki film o liku Vlaste Lah, prve argentinske filmske režiserke, ki se je leta 1913 rodila v istrskem Pulju, nato odraščala v Trstu in študirala filmografijo v Rimu, od koder se je s soprogom izselila v Buenos Aires. Tam je prispevala k postavljanju temeljev argentinskega filma.

Še en zanimiv lik, ki povezuje ta »dva svetova« (povedano v Garibaldijevem duhu), je italijanski glasbenik Luca Prodan, ki je v Argentini na glavo postavil rock sceno. »Korenine je imel v Benetkah, živel je v Londonu, potem je šel na počitnice v Argentino in se vanjo zaljubil ter ostal. Povzročil je pravo revolucijo v argentinskem rocku,» je na včerajšnji predstavitvi v knjigarni Ubik o njem povedal umetniški vodja festivala Rodrigo Diaz. Prodan se je rodil pred 71 leti, zaradi prekomernega uživanja drog in alkohola pa je umrl že pri 34 letih. Njemu posveča festival dva filma.

Projekcije del v izvirnih jezikih z italijanskimi podnapisi bodo potekale vsak dan že od dopoldneva, program je na spletni strani www.cinelatinotrieste.org. Posamezna vstopnina znaša pet evrov (tri evre s popustom), predprodaja (6,50 oz. 4,50 evra) poteka na strani Vivaticket.