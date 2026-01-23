V SSG nenavadna ekološka detektivka za najmlajše

Operna eko-detektivka za otroke in mladino Zločin v Blatnem dolu je nenavadna ponudba januarskega popoldneva Družinskega abonmaja SSG. Jutri ob 17. uri bodo v Kulturnem domu v Trstu mladi gledalci in njihovi spremljevalci s koprodukcijo Slovenskega komornega glasbenega gledališča in Cankarjevega doma raziskovali ekološki zločin. Glasbena predstava je sad sodelovanja priznanih ustvarjalcev. Besedilo je napisala klasična filologinja in dramatičarka Jera Ivanc, glasbo Dušan Bavdek, režijo pa podpisuje Yulia Kristoforova.

Glavni junak je Gal, ki živi z očetom. Ko zaradi alergije izostane od pouka, ga sošolka Nada povabi k sebi domov, saj je njena babica bela žena (na pol človek, na pol bajeslovno bitje), ki zna pozdraviti vse bolezni. Tokrat pa tudi ona ne utegne preprečiti lastne zastrupitve, ki nima vidnega vzroka. Režiserka je med drugim poudarila, da magična bitja skrbijo za zaščito okolja in se borijo za to, da bi tudi ljudje imeli drugačen odnos do narave, da bi se z njo povezali.