Ob 8. marcu brezplačno na ogled filmi slovenskih producentk

Ob letošnjem dnevu žensk Slovenski filmski center in Filmoteka pripravljata posebno spletno filmsko projekcijo s slovenskimi producentkami, ki bo na voljo na platformi Baza slovenskih filmov. Program bo za brezplačen ogled dostopen od jutri, 7. marca, od 20. ure do ponedeljka, 9. marca, do polnoči. Filmi pa bodo dostopni po vsem svetu.

Javnosti manj izpostavljen poklic

Slovenski filmski center in Filmoteka na mednarodni dan žensk že tradicionalno predstavljata ustvarjalnost slovenskih filmskih avtoric. Po preteklih programih, posvečenih drugim filmskim poklicem, letos pozornost usmerjata k producentkam, poklicu, ki je za nastanek filma ključen, a pogosto ostaja manj izpostavljen javnosti.

Producentke spremljajo film od razvoja ideje do občinstva: povezujejo

V programu so zastopane producentke različnih generacij in produkcijskih profilov, med njimi Barbara Daljavec, Dunja Klemenc, Eva Rohrman, Ida Weiss, Jerca Jerič, Jožica Šmid, Kaja Brina Uršič (asistentka produkcije), Katja Lenarčič, Marina Gumzi, Tina Smrekar, Zala Opara in Sonja Prosenc. Izbor povezuje ustvarjalke, ki so v preteklosti utirale pot v izrazito moško kodiranem okolju, producentke, ki delujejo znotraj večjih produkcijskih hiš, producentke z lastnimi produkcijskimi hišami ter avtorice, ki delujejo na presečišču režije in produkcije.

Posebno mesto ima tudi Jožica Šmid, dolgoletna producentka, mentorica in pedagoginja, ki je pomembno zaznamovala izobraževanje novih generacij producentk in producentov na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.

Program

Sošolki (2015), r. Darko Sinko, p. Barbara Daljavec — RTV Slovenija

Jaz sem (2017), r. Petra Trampuž Bocevska, p. Dunja Klemenc — Studio Maj

Stanovanje 2a (2024), r. Gaja Möderndorfer, p. Eva Rohrman — Forum Ljubljana

Child in Time (2004), r. Maja Weiss, p. Ida Weiss — Bela film

Biba (2018), r. Maja Prettner, p. Jerca Jerič (soproducentka) — Temporama

Zbogom (2023), r. Nika Otrin, p. Jožica Šmid (asistentka produkcije: Kaja Brina Uršič) — UL AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Fundamenti (2018), r. Peter Cerovšek, p. Katja Lenarčič — Društvo Enabanda

Male pare (2025), r. Matjaž Jamnik, Gaja Naja Rojec, p. Marina Gumzi — Nosorogi

Orange is the New Black: Unraveled (2017), r. Špela Čadež, p. Tina Smrekar — Finta Film

Začelo se je z zaupanjem: Vse bo v redu (2020), r. Martin Draksler, p. Zala Opara — Vertigo

Raj (2019), r. Mitja Ličen, Sonja Prosenc, p. Sonja Prosenc — Zavod Mono o