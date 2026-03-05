Kinematografija o kinematografiji

Celovečerec, ki je v glavi enega najbolj nepredvidljivih in hkrati najplodnejših ameriških režiserjev Richarda Linklaterja nastajal celih trinajst let, je tudi ena filmskih zgodb, ki so maja v Cannesu posebej prijetno presenetile občinstvo in seveda kritiko.

Delo danes šestinšestdesetletnega teksaškega režiserja je namreč poklon francoskemu novemu valu, predvsem pa izjemna zgodba za filmske sladokusce.

Delo je postavljeno v Pariz leta 1959. Jean Luc Godard je takrat že viden član ekipe prodornih, intelektualnih filmskih kritikov, ki svoje recenzije objavljajo v znameniti reviji Cahiers du Cinéma. Vsi kritiki, ki delajo z in ob njem snemajo svoje celovečerce in tudi Godard si seveda ne more kaj, da bi se tudi sam ne preizkusil za filmsko kamero. Tako se loti kriminalne zgodbe Do zadnjega diha in ob Michaelu Poiccardu zbere ekipo, na čelu katere sta do takrat malo poznani Jean-Paul Belmondo in nadebudna ameriška igralka Jean Seberg. Na snemanju Godardov način dela zelo preseneti, saj mladi filmar namesto klasičnih metod prisega na improvizacijo, naključja in snemanje prizorov brez ponavljanja. Tako se vsem nekaj povsem nenavadnega kmalu izkaže za prelomni trenutek v zgodovini filma.

Godard je v svojem prvencu tudi na filmskem traku predstavil to, o čemer je pred tem pisal v svojih recenzijah o ameriškem žanrskem filmu, se pravi, da vse kar potrebuje dober film sta dekle in pištola. Istočasno pa je Godard, kot to dobro prikaže tudi Linklater, osvežil filmski jezik, pri čemer je vselej eksperimentiral z montažo, snemal z ročno kamero na zunanjih lokacijah in ne v studiu, nenehno je improviziral dialoge, vnašal reference na filmsko zgodovino in druge medije, moderniziral prebijanje četrte stene ter v like in pripoved vnesel elemente urbane liberalne mladosti.

Lahkotna Linklaterjeva črno-bela zgodba, ki postavlja na veliko platno tudi izredni čar pariškega intelektualnega miljeja tistih let, obnavlja celo vrsto anekdot, sporov, odnosov, odzivov in izzivov, ki so nastali kot posledica izjemne Godardove kreativnosti.

Nouvelle Vague

Država: Francija, 2025

Režija: Richard Linklater

Igrajo: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin in Adrien Rouyard