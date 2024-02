V SSG prihaja Tujec nobelovca Camusa

Roman Tujec, v Alžiru rojenega francoskega pisatelja Alberta Camusa, je snov najnovejše domače produkcije Slovenskega stalnega gledališča. Premiera bo v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma v petek, 16. februarja. Ponovitve si bodo sledile do 26. februarja, ko bo predstava zaživela tudi v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici.

Režiser Franco Però, nekdanji direktor Deželnega stalnega gledališča Il Rossetti, se je odločil za adaptacijo Roberta Azencotta. Kot pravi, je protagonist Meursault (igra ga gostujoči igralec Jurij Drevenšek) tipičen povprečen uradnik, ki se po naključju znajde v nepravem trenutku na nepravem mestu ...in sproži revolver. To je predvsem predstava »o človeku, ki se znajde sam pod soncem« in lahko računa samo na svoje moči. Poleg tega je Camusev tekst tudi odločna obsodba smrtne kazni. Camus ga je napisal tik pred začetkom druge svetovne vojne. Leta 1957 je za svoj literarni opus prejel Nobelovo nagrado za književnost.