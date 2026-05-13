Benečija ta konec tedna v znamenju senjama beneške piesmi

Senjam beneške piesmi, ki ga od leta 1971 organizira Kulturno društvo Rečan - Aldo Klodič in je torej že petdeset let prisoten na Videmskem, pomembno prispeva k ohranjanju slovenskih narečij. Pesmi morajo biti napisane v domačem jeziku, medtem ko je glasbeni slog svoboden. Letošnji senjam, že šestintrideseti, bo potekal od 15. do 17. maja na Lesah v Občini Garmak.

Pobudnik festivala in nato njegova duša je bil Aldo Klodič (1945-2015), na glasbenem področju je ključno vlogo odigral Francesco Bergnach - Kekko (1952-2001). Doslej je bilo na njem predstavljenih več kot 450 novih pesmi, pod katere se je podpisalo okoli devetdeset avtorjev. Danes ga vodita Margherita Trusgnach in Davide Tomasetig. »Senjam ni le kraj za predstavljanje novih pesmi, ampak tudi priložnost za srečanje ljudi različnih generacij iz beneških dolin in širšega prostora ob meji. Njegov pomen se je skozi leta utrdil tudi po zaslugi mladih in učencev glasbene šole, ki aktivno soustvarjajo program. Iz organizacijskih razlogov sicer poteka vsaki dve leti, a kljub temu ostaja zakoreninjena tradicija in simbol povezanosti, saj krepi skupnost ter ohranja in prenaša kulturno dediščino Beneških Slovencev,« poudarjajo organizatorji.

Senjam se bo letos začel v petek, 15. maja, ob 18. uri; prvi večer bo posvečen otrokom in mladim. Na odru bo nastopila vokalna skupina Dvojezične šole Pavla Petričiča iz Špetra ob spremljavi učencev Glasbene matice. Otroci bodo v zboru in kot solisti zapeli dvanajst pesmi, ki so v preteklosti zaznamovale prireditev in ostale v spominu ljudi. Večer bo tudi poklon osebnostim, ki so v preteklosti soustvarjale senjam, med njimi Aldu Klodiču, Francescu Bergnachu - Kekku, Lucianu Chiabudiniju (1931-1999), Valentinu Petriču (1940-2025) in Petru Zuanelli (1956-2026). Osrednja večera, na katerih bo predstavljenih osemnajst novih avtorskih pesmi, bosta sledila v soboto, 16. maja, ob 20.30 in v nedeljo, 17. maja, ob 17. uri. Nastopili bodo skupine, pevci in glasbeniki s širokega območja, večina pesmi bo v slovenskem narečju Nediških dolin, sodelovali pa bodo tudi ustvarjalci iz Terske doline in skupina iz tipanske občine. Na obeh večerih bosta naprodaj zgoščenka z vsemi skladbami in brošura z besedili. Na zaključnem večeru bo potekalo tudi glasovanje občinstva, ki bo izbralo tri najbolj priljubljene pesmi. Strokovna komisija bo podelila nagradi za najboljše besedilo in glasbo, posebna nagrada, poimenovana po Aldu Klodiču, pa bo namenjena pesmi, ki najbolj prepričljivo izraža dušo slovenskega prebivalstva na tem območju.

Senjam prirejajo s pokroviteljstvom Občine Garmak ter podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Inštituta za slovensko kulturo, Kulturnega društva Ivan Trinko, Glasbene matice, Dvojezične šole Pavla Petričiča, Zavoda za slovensko izobraževanje, SKGZ, SSO in ZSKD.