Goriški fotograf Joško Prinčič razstavlja v Gospiću

V Malem salonu Muzeja Like Gospić - Center Nikola Tesla - bodo danes odprli razstavo goriškega fotografa Joška Prinčiča z naslovom Ulična umetnost - Atenski grafiti med umetnostjo in komunikacijo. Razstava v ospredje postavlja urbani fenomen atenskih ulic, nastala pa je kot plod sodelovanja med Kulturnim domom v Gorici in hrvaškimi partnerji.

Prinčič na razstavi skozi motiv oči, ki prevladuje v vizualni podobi razstave, obiskovalca vabi, naj ne ostane le pasivni opazovalec, temveč aktivno sodeluje pri razkrivanju sporočil, ki jih pošilja sodobna ulična umetnost, so sporočili iz Kulturnega doma v Gorici.

Joško Prinčič se je rodil leta 1947 v Sovodnjah ob Soči pri Gorici in se s fotografijo ukvarja od začetka 70. let prejšnjega stoletja. Je eden od ustanoviteljev fotokluba Skupina 75 ter dolgoletni organizator fotografskih dejavnosti na Goriškem. Razstavljal je v Italiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter drugih evropskih državah in prejel več pomembnih fotografskih priznanj.

V zadnjih letih sta posebno pozornost pritegnili razstavi Kamni spomina - Judovsko pokopališče v Rožni dolini (2014) in Lux Obnubilata - Fotografije strelskih jarkov prve svetovne vojne na Krasu (2016). Velik uspeh je dosegla tudi razstava Pustne maske od Karna do Brkinov, ki je bila predstavljena leta 2021 na pustnem festivalu na Sardiniji.

Po gostovanju v Gospiću bo njegova razstava na ogled tudi v galeriji Kulturnega doma v Gorici.