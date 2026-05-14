Mladi se ne izvijejo iz brezperspektivnosti

Ob bogati beri francoskih filmov, ki jih v teh dneh predstavljajo na festivalu v Cannesu, kjer je poseben fokus devetinsedemdesete izvedbe posvečen prav francoskim produkcijam in koprodukcijam, prihaja v italijanske kinodvorane prav tako francoski film Ludovica in Zorana Bouherma, dvojčkov, doma iz Akvitanije, ki sta celovečerec Njihovi otroci za njimi pred dvema letoma predstavila v Benetkah.

Zgodba, povzeta po istoimenski knjižni uspešnici Nicolasa Mathieua, je postavljena na vzhod Francije, v pozabljeno provinco ob začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko skupina najstnikov išče primeren prostor pod soncem. Odročno industrijsko mestece je nekoč v senci tovarn in velike topilnice zagotavljalo zaposlitev in stabilen vsakdan številnim delavcem in njihovim družinam, ki pa so po deindustrializaciji in zaprtju obratov ostali na cesti.

Anthony je štirinajstletni fant, ki tudi to poletje preživlja v družbi bratranca v iskanju nečesa, kar bi lahko potešilo njun dolgčas. Na pomoč jima priskoči lepa, par let starejša Steph, za katero sta fanta pripravljena narediti vse, da jo lahko spet srečata. Anthony si celo na skrivaj izposodi očetov motor, ki pa mu ga v poletni noči ukradejo. Dogodek bo docela zapečatil odnos med Anthonyjem, Steph in sinom maroških priseljencev Hacinom, ki je najprej dovolil, da ga skupina vrstnikov žali, nato pa se jim je primerno maščeval ...

Zgodba o odraščanju skupine treh zdolgočasenih mladih se tako odvija prav v socialno že hudo načetem okviru, ki mladini ne ponuja perspektiv in vsaj navidez niti prihodnosti.

Realistični film nadvse kruto opisuje francosko stvarnost v devetdesetih letih, kjer niti daleč od velikih mest in zloglasnih predmestij banlieue ni prostora za priseljence in družbena delitev med bogatejše in revnejše sloje zelo vpliva na življenja vseh. Ženski liki so vsekakor nekoliko bolj pozitivni od moških, toda depresivnost in malodušje uničujeta želje vseh.

Mladi igralec Paul Kircher je za vlogo Anthonyja na festivalu v Benetkah prejel nagrado Marcello Mastroianni.

E i figli dopo di loro

Država: Francija, 2024

Režija: Ludovic Boukherma in Zoran Boukherma

Igrajo: Paul Kircher, Angelina Woreth, Sayyid El Alami in Ludivine Sagnier