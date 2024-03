Visions napolnila z jazz in soul ritmi

Ameriška pevka in glasbenica Norah Jones, ki bo jutri praznovala svoj petinštirideseti rojstni dan, nam danes ponuja novo ploščo z enostavnim naslovom Visions. Gre za deveti studijski album v več kot dvajset let dolgi glasbeni karieri newyorške pevke, ki je daljnega leta 2002 izdala svoj uspešni prvenec Come Away With Me.

Norah Jones se je rodila v New Yorku, a se je že po nekaj letih z mamo preselila v teksaško mesto Grapevine. Mama je bila soul pevka, v družinski hiši pa so neprestano vrteli glasbo. Predvsem klasični blues in jazz. Norah je torej že v otroških letih poslušala Billie Holiday, Aretho Franklin, Raya Charlesa in Billa Evansa. Tudi babica je bila velika ljubiteljica glasbe, predvsem country izvajalcev, kot so Outlaws, Hank Williams in Wille Nelson.

Mlada Norah Jones je najprej pela v cerkvenem gospel zboru, kmalu nato pa začela z učenjem klavirja in saksofona. Diplomirala je na glasbeni fakulteti v Dallasu in se zatem preselila v New York. Preselitev je bila odločilna za njeno kariero. Nenehno koncertiranje je kmalu obrodilo sadove, saj je Norah podpisala pogodbo s pomembno jazz založbo Blue Note Records. Leta 2002 je tako zagledal luč sveta prvenec Come Away With Me, ki je mladi pevki v hipu podaril planetarno slavo. Pred nedavnim so v Angliji objavili uradno lestvico najbolj prodanih albumov vseh časov: Come Away With Me se je uvrstil na petdeseto mesto.

Norah Jones je že prodala kar petintrideset milijonov izvodov svojih prvih treh plošč Come Away With Me, Feels Like Home in Not to Late! Umirjeni in prijetni jazz - soul - country komadi, kot so Don’t Know Why, Sunrise in Thinking About You, pa so danes splošno znane uspešnice.

S ploščkom iz leta 2012 ... Little Broken Hearts se je Američanka preizkusila z bolj pop-rok skladbami, naslednje leto pa je s pevcem skupine Green Day Billyjem Joe Armstrongom posnela posebno zbirko glasbenih priredb ameriškega rokenrol benda The Everly Brothers z naslovom Foreverly.

Leta 2016 je prišel na vrsto plošček Day Breaks, na katerem je bil poudarek spet na soul in jazz glasbi. To je sound, s katerim je zaslovela kratko malo po vsem svetu. Nato še album Pick Me Up Off The Floor, ki ga je Norah Jones posnela s priznanim glasbenim producentom Thomasom Bartlettom in s katerim je rahlo eksperimentirala z elektronskimi efekti.

Danes imamo novo ploščo Visions, ki je polna jazz in soul ritmov. Najprej smo januarja prisluhnili prvemu singlu Running, v katerem izraža Norah svoje občutke svobode in sprejemanja vsega, kar nam lahko prinese življenje. Sledil je še drugi single Staring At The Wall, 8. marca pa izid ploščka. Norah Jones je še vedno glasbena garancija. Vzemite si čas in si novi album privoščite med velikonočnimi počitnicami na kavču, vremenske napovedi vam itak ne napovedujejo nič boljšega.

Visions

Norah Jones

Soul, jazz

Blue Note Records, 2024