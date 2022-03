Vsestranski ustvarjalki prejeli priznanji JSKD

»Ljubiteljska kultura je tista, ki ljudem daje možnost za osebnostno izražanje in rast, je tista, ki najbolj zmore v svoj krog zajeti vse generacije, zato odpira prostor za medgeneracijsko sodelovanje.« Tako je med drugim dejala državna sekretarka pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije Ignacija Fridl Jarc na slavnostni podelitvi najvišjih odličij in priznanj za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture, ki jih je 12. marca v Cankarjevem domu v Ljubljani podelil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Slovesnost je bila še posebej pomembna za slovensko narodno skupnost v Italiji, saj sta bili med prejemniki srebrnih odličij tudi priznani ustvarjalki Lučka Marija Peterlin in Marina Cernetig.

Peterlinova in Cernetigeva sta srebrni plaketi prejeli za dolgoletno ustvarjalno in organizacijsko delovanje v zamejstvu ter v različnih izobraževalnih in kulturnih organizacijah Slovencev v Italiji. Pri Lučki Peterlin so v utemeljitvi zapisali, kako »se že 45 neprekinjeno razdaja v slovenski skupnosti v Italiji kot kulturna organizatorka, pedagoginja, gledališka mentorica in avtorica gledaliških ter radijskih besedil,« za Marino Cernetig pa so napisali, da je »eden nosilnih stebrov kulturnega življenja Slovencev v Benečiji, skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in je promotorka slovenskega jezika in kulturnega delovanja slovenske manjšine v Italiji. Je tudi pomembna vez Beneških Slovencev s Slovenijo in obratno.«