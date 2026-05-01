Ameriškemu bendu je pavza dobro dela

Na svetovno glasbeno sceno se vrača ameriška rok skupina Foo Fighters. Njeni člani, predvsem pa pevec in lider Dave Grohl, so v zadnjih letih preživeli težke trenutke. Vse kaže pa, da mu gre sedaj na bolje in to razberemo tudi v novem ploščku Your Favorite Toy, ki je prejšnji teden izšel za založbo RCA in Roswell Records.

Foo Fighters sestavljajo pevec in kitarist Dave Grohl (bivši bobnar legendarne skupine Nirvana), kitarist Pat Smear, bobnar Ilan Rubin, ki je lani zamenjal Josha Freesa, basist Nate Mendel, kitarist Chris Shiflett in pianist Rami Jaffee. Zasedbo je leta 1994, kmalu po smrti pevca skupine Nirvana Kurta Cobaina, ustanovil Dave Grohl, prvo istoimensko ploščo pa je mladi glasbenik sestavil v bistvu sam. V enem tednu je s pomočjo studijskega tehnika Roberta Langa posnel vse instrumente, besedila pa je Grohl imel že na zalogi. Od takrat je skupina izdala enajst plošč in se uspešno uveljavila na svetovni sceni. Brez skrbi lahko trdimo, da spadajo Foo Fighters med najbolj priljubljene rok zasedbe novega tisočletja. Prava rokerska doživetja so tudi njihovi nastopi v živo, ki trajajo pogosto po več ur.

Po zadovoljivi plošči Medicine At Midnight, ki je izšla leta 2021, se je bend odpravil na daljšo svetovno turnejo. Vzdušje na njihovih koncertih je bilo, takoj po covidu-19, res fenomenalno. Marca 2022 pa se je evforija zaključila. V kolumbijski prestolnici Bogota, kjer naj bi skupina nastopila, je srce bobnarja Taylorja Hawkinsa nehalo biti. Petdesetletni bobnar je tako zapustil ženo in tri otroke, ob tem pa tudi svoje glasbene tovariše.

Nekaj mesecev kasneje je pevcu Grohlu umrla mama, to pa se je poznalo pri pisanju novih komadov. Zanj se je začelo težko obdobje, med katerim je postal tudi oče izvenzakonske deklice. Vse to ga je privedlo do odločitve, da si bo vzel več časa zase in svoje psihološko zdravje. Pred nedavnim je v nekem intervjuju dejal: »V zadnjih sedemdesetih tednih sem bil v terapiji šest dni na teden. Mislim, da je to več kot 430 srečanj.«

Če je But Here We Are iz leta 2023 melanholična plošča, je nova Your Favorite Toy povsem drugačna. Terapija je Grohlu očitno dobro dela, bend je pogumno zgrabil za kitare in posnel deset hitrih rok, pank rok in ponekod skoraj hardkor komadov.

Seveda imamo tudi tipične Foo Fighters rok alternativne pesmi, kot sta na primer Window in If You Only Knew. Skladba Spit Shine spominja na devetdeseta leta, Unconditional je rok balada, na koncu pa še nadpovprečna in hkrati najdaljša pesem albuma Asking For A Friend.

Foo Fighters bodo novo ploščo predstavili na svetovni glasbeni turneji, v sklopu katere bodo 5. julija nastopili tudi v Milanu. Rajko Dolhar

Your Favorite Toy

Foo Fighters

Rok

RCA/Roswell Records, 2026