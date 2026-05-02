Dvanajst let tandema Ulay/Marina Abramović

Znamenje: razodelo se je z datumom, 30. november. Marina Abramović se je rodila 30. novembra 1946 v Beogradu, Ulay oziroma Frank Uwe Laysiepen se je rodil 30. novembra 1943 v Solingenu. Marina in Ulay sta se spoznala 29. novembra 1975 v Amsterdamu, dan kasneje sta prijateljsko, neformalno skupaj praznovala dvojni rojstni dan.

Vsaj tako piše v avtobiografiji Abramović, Marina, Walk through Walls (Abramović, Marina Skozi zidove). Slavna performerka, ki jo zadnja leta predstavljajo kot ameriško srbsko umetnico (že dalj časa živi v ZDA), je knjigo napisala z Jamesom Kaplanom, v angleškem izvirniku je izšla leta 2016. Dve leti kasneje je izšel italijanski prevod Marina Abramović, Attraversare i muri - Un’autobiografia (Marina Abramović, Skozi zidove - Avtobiografija, prevod Alberto Pezzotta, založba Bompiani). Po dvanajstih letih intimnega in umetniškega partnerstva se nista preveč prijateljsko razšla. Od tedaj dalje je Marina Abramović samostojno dosegla več mednarodnih uspehov.

Med vrhunce njene umetniške kariere nedvomno sodi razstava s svojstvenim performansom v slovitem newyorškem muzeju sodobne umetnosti Moma. Od 14. marca do 31. maja 2010 se je tam odvijala pobuda The Artist is present (Umetnik je prisoten), ki je na umetničino pobudo predvideval tudi vsakodnevno osemurno soočanje (dobesedno) med umetnico in obiskovalci, ki so se usedli na stol nasproti nje. Prišel je tudi Ulay, prijela sta se za roke in se razjokala. Solze so odplaknile stare zamere in bolečino. Vsaj to velja za Abramović (vedno vzeto iz avtobiografije). Vendar pa je dan pred odprtjem razstave Art Vital - 12 let tandema Ulay / Marina Abramović v ljubljanski Cukrarni (30. 11. 2025-10. 5. 2026) umetnica v pogovoru z Leno Pislak, zadnjo Ulayevo ženo, poudarila, da se samo s čistim srcem lahko pripravi takšna razstava. Ne zgolj slučajno je uradno odprtje padlo na "usodni" 30. november.

Razstavo, osredotočeno na 12 let skupnega življenja in ustvarjanja Marine in Ulaya (1976-1988) so želeli organizirati v Ljubljani, kjer je Ulay preživel zadnja leta svojega življenja (umrl je leta 2020). Na ogled bo do 10. maja. Pri pripravi je sodelovala tudi Lena Pislak, ki je med drugim izjavila, da je bilo 12-letno sodelovanje z Marino Abramović z umetniškega vidika izredno pomembno, verjetno najpomembnejše poglavje v Ulayevi karieri. Sicer pa sta pri pripravi ljubljanske razstave sodelovali obe, Abramović in Pislak, saj je projekt nastal v tesnem sodelovanju z Marino Abramović, Sydney Fishman iz arhiva Marine Abramović in Leno Pislak iz Fundacije ULAY, ob podpori več ustanov, pa tudi številnih drugih partnerjev, sponzorjev in sodelavcev.