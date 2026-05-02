»Italijanski veleposlanik zagovarja fašizem«

Gledalke in gledalci še čakajo, da bo televizija Rai predvajala dokumentarec britanske Bbc Fascist Legacy (Fašistična dediščina) o italijanskih vojnih zločinih v Libiji, Etiopiji in nekdanji Jugoslaviji. To čakanje traja od leta 1991, ko je Rai odkupil dokumentarec in ga od tedaj hrani v arhivu. Vodstvo radiotelevizijske ustanove ni nikoli javno utemeljilo »skrivanja« Fascist Legacy, tudi ne v času levosredinskih vlad. Zločini italijanske vojske v drugi svetovni vojni so več kot osemdeset let po njenem koncu očitno za nekatere še vedno kočljiva tema.Kako se je uradna Italija novembra leta 1989 odzvala na britanski dokumentarec, lahko razberemo iz članka, ki ga je ob svoji 150-letnici pred kratkim ponatisnil Corriere della Sera. Italijansko zunanje ministrstvo je v uradnem sporočilu izrazilo »presenečenje in obžalovanje« nad vsebino dokumentarca, ki po mnenju Farnesine »ne izkazuje simpatije do Italije.« Na zahtevo Rima (vlado je takrat vodil Giulio Andreotti) se je oglasil veleposlanik v Londonu Boris Biancheri. V telefonskem pogovoru s predsednikom Bbc-ja Marmadukom Husseyem sicer ni postavil pod vprašaj vsebine filma, pač pa njegov »protiitalijanski ton«.Medtem ko si je politika umila roke, so se ob veleposlanikovo nenavadno potezo obregnili mnogi zgodovinarji. V Corriere della Sera je bil najbolj glasen Giorgio Spini, ki je očital Biancheriju, da brani monarhijo in fašizem. »Treba bi bilo priznati, da se je naša vojska proslavila s hudodelstvi nad nedolžnimi civilisti, italijanski narod pa je, čeprav pozno, obračunal z monarhijo in z Benitom Mussolinijem,« je izjavil Spini.