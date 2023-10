Za nagrado mira pet nominirank

Za literarno nagrado mira ženskega odbora Slovenskega centra PEN so letos nominirane Anja Mugerli, Jerneja Jezernik, Dušanka Zabukovec, Mirana Likar Bajželj in tržaška pisateljica Vilma Purič. Podelitev nagrade bo 6. novembra v Dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Potekala bo pod naslovom Samorastnice - graditeljice kulturnega prostora.

Vilma Purič je tržaška Slovenka, profesorica in pisateljica, ki v svoji literaturi postavlja v ospredje ženske like in si prizadeva za prepoznavnost žensk v književnosti in literarni teoriji. Polje njenega ustvarjanja je zamejski, tržaški prostor kot svojevrsten laboratorij multietičnosti in večplastnosti. Je tudi predsednica Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm, so med drugim zapisali v utemeljitvi.

Anja Mugerli, pisateljica, lektorica in urednica, deluje na obrobju oziroma na obeh straneh meje, v Novi Gorici in Gorici. Organizira literarne večere, ureja časopis November in opravlja mentorsko delo za mlajše generacije literatov. V svojih literarnih delih se posveča družinskim odnosom in temam, ki se dotikajo ženskega telesa. Je dobitnica Evropske nagrade za književnost.

Jerneja Jezernik je svoje delo posvetila Almi M. Karlin, pozabljeno avtorico in svetovno popotnico s Slovenskega je ponovno umestila na kulturni zemljevid današnje Srednje Evrope. Kot diplomantka slovenščine in nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani je s prevodi poskrbela, da so Almine, kot tudi knjige sodobnih avstrijskih pisateljev, prišle med slovensko bralstvo. V slovenščino je prevedla 17 njenih knjig in je avtorica treh monografij o Almi M. Karlin.

Dušanka Zabukovec je vrhunska slovenska prevajalka, katere prevajalsko delo za odrasle, mladino in otroke na literarnem, filmskem, televizijskem in gledališkem področju pomembno sooblikuje slovenski kulturni prostor. Kot glasnica slovenskega jezika vedno poudarja, kako je slovenščina enako ali celo bolj »gibka, duhovita in nagajiva« kot katerikoli od »velikih« jezikov.

Mirana Likar Bajželj, profesorica slovenskega jezika in bibliotekarka kot mentorica navdušuje svoje učence, da posegajo po nagradah v poznavanju slovenske literature in ustvarjanju. Bila je večkrat nagrajenka literarnih natečajev, njena avtorska dela pa nominirana za literarne nagrade. V svojih delih izraža empatijo in pretanjen posluh za malega človeka.

Strokovno komisijo nagrade mira so sestavljali Darinka Kozinc (predsednica), Tatjana Pregl Kobe, Andrej Predin in Zoran Pevec, so sporočili iz ženskega odbora Slovenskega centra PEN.

Nagrado mira, poimenovano po pisateljici in nekdanji predsednici Društva slovenskih pisateljev Miri Mihelič, so prvič podelili leta 2013. Takrat jo je prejela pesnica, prevajalka in publicistka Jolka Milič.

Lani je nagrado mira prejela zbiralka in ohranjevalka kulturne dediščine aleksandrink Darinka Kozinc.