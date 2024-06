Za nezahtevne okuse, a z veliko talenta

Mark Oliver Everett, bolje znan z okrajšavo Mr. E, nam ponuja novo glasbo. Ameriški kantavtor je s svojim bendom EELS prejšnji teden izdal že petnajsti studijski plošček z enostavnim naslovom EELS TIME!

Skupina EELS obstaja že več kot trideset let. Everett, sin znanega ameriškega fizika Hugha Everetta III., jo je namreč ustanovil leta 1991. Člani benda so se v vseh teh letih večkrat spremenili. Danes sestavljajo zasedbo, poleg Everetta, še basist Kool G Murder ter vsestranski glasbeniki Ryan Boesch, Tyson Ritter in Sean Coleman. Glavni akter projekta pa je Everett, izvrsten glasbenik, ki ima ponavadi glavno vlogo pri ustvarjanju glasbe in pisanju besedil.

Ameriški kantavtor je do danes izdal petnajst studijskih plošč, veliko pa je bilo tudi kratkih albumov, live ploščkov, kompilacij, glasbenih kulis in sodelovanj pri različnih glasbenih projektih. Med najuspešnejše plošče spadajo prav gotovo Hombre Lobo, End Times in še The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett.

Leta 2014 se je Everett odločil za krajšo pavzo, ki pa se je kmalu spremenila v daljše mirovanje, med katerim se je glasbenik posvetil predvsem novorojenemu sinu. Občasno je tu pa tam posnel kak komad, dokler se ni po nekaj letih spet odpravil v glasbeni studio in posnel odlično ploščo The Deconstruction, ki je nato izšla leta 2018.

Glasba, ki jo ustvarjajo Everett in njegovi EELS, je primerna za nezahtevne glasbene okuse. V njej zaznamo indie rok in pop ritme, večkrat uporablja Everett akustične kitare, orgle, a tudi godala in druge instrumente. Gre za – na prvi posluh – enostavno glasbo, ki pa skriva v sebi veliko zanimivih plati in talenta. V njej se nedvomno prepoznajo težke življenjske izkušnje, ki jih je Everett doživljal v družinskem krogu: najprej očetova smrt, ko je bil Everett še najstnik, nekaj let kasneje sestrin samomor. Nato še smrt sestrične stevardese na letalu, ki se je leta 2001 raztreščilo v Pentagon. Če k temu dodamo še dve neuspešni poroki, lažje razumemo, zakaj je njegova glasba pogosto otožna in melanholična. Kljub temu pa je v zadnjih letih, in to predvsem po rojstvu sina, Everettovo razpoloženje bolj pozitivno. Earth To Dora iz leta 2020 je bila tudi dobra plošča, nato pa še album Extreme Witchcraft in danes EELS TIME! Plošček je Everett izdal s svojo založbo Eworks Records.

Že z začetno, akustično skladbo Time je jasno, da bo tudi novi album umirjen in prijeten. Podobna je tudi naslednja We Won’t See Her Like Again, Goldy je alternativni rok komad, Haunted Hero pa spominja na Beatlese. Vmes je še nekaj omembe vrednih skladb, kot je ganljiva Song For You Know Who in lahkotna I Can’t Believe It’s True. Na koncu pa še Everettovo upanje oziroma želja Let’s Be Lucky.

EELS TIME!

EELS

Alternativni pop-rok

EWorks Records, 2024