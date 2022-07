Zaključil se je 29. festival Postaja Topolove

V nedeljo se je v vasi Topolove zaključila nadvse uspešna 29. izvedba festivala Postaja Topolove/Stazione di Topolò, ki je od prejšnjega četrtka pritegnila veliko število obiskovalcev. Med podaljšanim koncem tedna je namreč vas komajda zmogla sprejeti vse avtomobile, ki so bili zaradi pomanjkanja prostora parkirani vse do gozda in topolovškega pokopališča ter navzdol po ovinkasti cesti do parkirišča, Potoka, kot ga imenujejo domačini.

Tisti, ki so se v četrtek popoldne odločili za raziskovanje vasi in sprehod po njenih stezicah, so lahko v Juljovi hiši – hiši skupnosti Postaje, v kateri je morda kdo od bralcev nenačrtovano celo prenočil –, prisluhnili prvim vajam Topolovske minimalne orkestre, ki je v majhni zasedbi preigravala In C, klasiko minimalne glasbe Terryja Rileyja. V četrtkovem programu velja nedvomno izpostaviti svetovno premiero filma V deželi ljubiteljev avtov nepalskega režiserja Sagarja Gahatraja, ki je lani v rezidenci Postaje Topolove preživel kar tri mesece.

Nizkoproračunski znanstvenofantastični film, s katerim je režiser zaključil magistrski študij na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, predstavlja distopično, alternativno resničnost, v kateri se vzrejne živali, ki so bile rešene s kmetij, umetno spreminja v delovno silo, pravzaprav človekove sužnje, ki verjamejo, da bodo s predanim in vztrajnim delom nekoč postali pravcati ljudje.