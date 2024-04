»Zato, da lahko na odru improviziraš, moraš veliko vaditi«

Znani italijanski komik Enrico Bertolino zagotavlja, da med gledališko igro Una serata di ordinaria ironia, ki bo danes in jutri na sporedu v tržaškem gledališču Miela, smeha ne bo manjkalo, kot ga ni med intervjujem za Primorski dnevnik.

Kdaj ste spoznali, da delo v banki ni za vas, a da vam je na kožo pisano zabavati ljudi?

Tega so se v banki zavedeli pred mano, saj je prišlo do združitve dveh bank in bil sem med »žrtvami« spojitve. V resnici bi lahko delo ohranil, a moral bi se preseliti v Veneto, zato sem raje dal odpoved. Nisem iz premožne družine, doma sem se zlagal, da sem si vzel neplačan dopust. Ko je oče umrl, je bil še vedno prepričan, da bom znova delal v banki.

Preden sem postal komik, sem sicer delal kot svetovalec v multinacionalki, ki se je ukvarjala z izobraževanjem uslužbencev. Večkrat sem moral nastopati pred številnim občinstvom in marsikdo mi je zaupal, da se je med mojim izobraževalnim tečajem zabaval. Leta 1996 sem si ogledal kabaret neznanih komikov, želel sem ugotoviti, čemu in komu se občinstvo smeje. Veste, Fiorellu je zdaj dovolj, da se prikaže pred ekranom, da ljudi spravi v smeh. To ne velja za novinca. Pri 37 letih sem se torej odločil, da se preizkusim v tej vlogi. Gospodar lokala me na začetku ni niti plačal. Moral bi nastopiti le trikrat, ostal sem šest let. In s programom Zelig so se mi odprla tudi vrata televizije.

V kolikšni meri je pri vašem delu pomembna improvizacija oz. naravni talent in v kolikšni meri trdo delo in napor?

Zgledujem se po Laurenceu Olivierju, ki je trdil, da se je treba za improvizacijo pripraviti. Na festivalu Shakespearovih uprizoritev je popoldne pred nastopom vadil Hamletov monolog. Novinar ga je vprašal, zakaj vadi monolog, ki ga do potankosti pozna. Odgovoril mu je, da če ne vadi popoldne, zvečer ni v stanju improvizirati. Zato da lahko improviziraš, moraš veliko vaditi. Sam nisem nikoli stopil na oder, ne da bi pripravil besedilo za svoj nastop. Potem se pa lahko sploh ne držim dogovorjenega. Sem nekako kot politiki v naši državi (smeh).

Italijanski komik Enrico Bertolino bo danes in jutri ob 20.30 v tržaškem gledališču Miela predstavil monolog »Una serata di ordinaria ironia« (Večer običajne ironije). Režijo nove produkcije tržaške zadruge Bonawentura podpisuje Massimo Navone, pri sestavi besedil je sodeloval Stefano Dongetti (eden zgodovinskih članov Pupkin kabareta), za klavirjem bo sedel Tiziano Cannas Aghedu. Enrico Bertolino obljublja, da v enourni predstavi smeha in ironije ne bo zmanjkalo. Vstopnice so na voljo na vivaticket.com in med 17. in 19. uro pri blagajni Miele.