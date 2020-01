Že več kot 75.000 gledalcev za film Košarkar naj bo

Ekipa filma Košarkar naj bo 2 je konec tedna v kinu Maribox prejela tretjo zlato rolo za preseženih 75.000 gledalcev.

Nagrado, ki jo Kolosej slovenskim filmom podeljuje v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev za vsakih doseženih 25.000 gledalcev, je prevzel režiser Boris Bezić. »Tretja zlata rola nas uvršča med najbolj gledane slovenske filme vseh časov, kar je je seveda čudovito. Še posebej, če pomislim, da v Sloveniji ni veliko mest, ki imajo toliko prebivalcev kot naš film gledalcev. Za ta uspeh se še enkrat zahvaljujem svoji srčni ekipi, ki je skupaj z mano prignala film do konca,« je ob prejetju nagrade dejal Bezić. Pisatelj in scenarist filma Primož Suhodolčan pa je dodal: »Dosegli smo še tretjo zlato rolo in se uvrstili v končnico, zdaj igramo za 100.000 gledalcev!« Podelitve nagrade sta se udeležila tudi igralca Klemen Kostrevc in Anamaria Mitič ter producent filma Frenk Celarc. Ta je dejal, da ob takšnem uspehu svoje produkcije začneš razmišljati in upati na nov film, »saj je očitno, da je zanimanje za filme z otroško tematiko, ki mladino tudi vzgajajo in ji sporočajo, da je mogoče uspeti, če si vztrajen, veliko«.