Zelo oseben film o neosebni dobi

V Vzorniku, najnovejšem filmu osemintridesetletnega slovenskega režiserja Nejca Gazvode, ki je od danes na sporedu v slovenskih kinodvoranah, nastopa tudi dolgoletna »prijateljica« tržaškega gledališča Vesna Pernarčič. Igralka je na jesenskem festivalu slovenskega filma v Portorožu za vlogo Špele v prejela nagrado za najboljšo žensko stransko vlogo, sicer pa je film prepričal tudi s kostumi in nadvse moderno oblečenimi mladostniki, ki so pravzaprav osrednji junaki zgodbe.

Novo Gazvodovo delo se vrti okrog sina Jana in mame Maje, ki se po ločitvi preselita iz Ljubljane v mestece na jug Slovenije. V malem kraju tik ob državni meji Jan obiskuje zadnji razred osnovne šole in do zaključnega izpita ga ločuje le nekaj mesecev. Njegova mlada mama Maja je psihologinja na isti šoli in se v času po koncu pandemije ukvarja izključno s hudimi travmami številnih srednješolcev, ki bolehajo za anoreksijo ali se resno ukvarjajo z idejo samomora. Film se začne prav s pogovorom na daljavo med prijazno psihologinjo in dijakom, ki mu ni do tega, da bi se vrnil k staremu življenju. Ob ponovnem odprtju šol po koncu epidemije se najstniki ne zmorejo prilagoditi času in navadam, ki so jih imeli pred tem. Jana, ki se skuša vključiti v novo okolje, začnejo vrstniki nadlegovati: eden izmed osrednjih razlogov za to je prav njegova mama, ki skuša reševati duševne motnje sošolcev. Maja pa si nakoplje sovražnico med kolegicami, saj je mlada psihologinja nikakor ne mara.

Že itak precej kompliciran vsakdan poslabša prisotnost skrivnostnega moškega, v katerem Jan zaradi stiske išče podporo. Cena, ki jo za to plača, pa je res velika. Film Vzornik je absurdna pripoved o absurdnih časih, ki postavlja vprašanje o tem, ali se še lahko vrnemo nazaj in hkrati ponuja odgovor, da če to ni več mogoče, moramo sprejeti resničnost novih pravil.

Kot je povedal sam režiser Nejc Gazvoda, je film Vzornik njegov najbolj osebni projekt, ki ga je postavil v najbolj neosebno dobo novejše zgodovine.

Vzornik

Država: Slovenija, Srbija, Italija in Češka, 2023

Režija: Nejc Gazvoda

Igrajo: Mojca Funkl, France Mandič in Jure Henigman