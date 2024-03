Ženska emancipacija in prestopanje mej

Ob mednarodnem dnevu žensk je v Atriju ZRC v Ljubljani potekala predstavitev knjige Women, Nationalism and Social Networks in the Habsburg Monarchy, 1848–1918 (Ženske, nacionalizem in družbene mreže v Habsburški monarhiji, 1848–1918), ki jo je uredila tržaška zgodovinarka dr. Marta Verginella s Filozofke fakultete Univerze v Ljubljani. O knjižnem delu, v katerem imajo posebno mesto Slovenke in ženske primorskega prostora, so poleg urednice spregovorile avtorici dr. Urška Strle (ZRC SAZU/ZRS Koper) in dr. Katja Mihurko (UNG) ter dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU). Pogovor je vodila dr. Manca G. Renko (ZRC SAZU).

Marta Verginella je uvodoma predstavila delo, ki vključuje osem študij, primarno pripravljenih za simpozij na omenjeno temo, a v nadaljevanju razširjenih za potrebe knjige. Izpostavila je dolgotrajnost procesa od že izdelanih tekstov do objave na račun dolgega recenzentskega postopka, kar pa naj bi nasploh bila navada anglosaksonskega sveta. Knjiga je nedavno izšla pri ugledni ameriški založbi Purdue University Press.

Urednica je o knjigi povedala, da osvetljuje delovanje žensk na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Obravnava zlasti izobraženke in umetnice, ki so prestopale družbene in nacionalne meje, gojile medetnična prijateljstva in bile aktivne v socialnih mrežah, ter so promovirale žensko emancipacijo. Zbrani eseji s transnacionalnim in biografskim pristopom raziskujejo presečišča spola in naroda v izbranih multikulturnih okoljih Habsburške monarhije. Na primer to, »zakaj je slovenski prostor, kljub zaostalosti, znal sprovesti emancipatorni element za razliko od Italije, ki je na tem področju bila precej bolj konservativna,« je bila ena izmed tematik, ki jo je na dogodku posebej izpostavila Verginella.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.