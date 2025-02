Ženski vsakdan na odru Miele

Na odru gledališča Miela bodo že tretje leto zapored protagonistke ženske - igralke, avtorice, režiserke in glasbenice. Gledališki projekt Protagoniste, ki si ga je zamislil umetniški vodja gledališča Miela Massimo Navone, bo spet ponudil izsek vsakdanjega življenja žensk, z generacijskimi, družbenimi in spolnimi problematikami ter pomanjkanjem pravic, s katerimi se soočajo in katerih se hočejo znebiti. Vsakič v različnem izraznem jeziku in stilu. Prepletanje različnih gledaliških žanrov se je v dveh izvedbah izkazalo za uspešno, saj je v teater privabilo gledalce različnih starosti in okusov, je na včerajšnji predstavitvi povedal Navone, ob njem sta bila predsednik zadruge Bonawentura Enzo D’Antona in občinska svetnica Manuela Declich.

Led bo že v petek in soboto (ob 18. uri, pred sanremskim festivalom) razbila Marina Massironi z monologom Ma che razza di Otello? Subtilen in rezek humor v kombinaciji s tragično strastnimi trenutki ponujajo poseben ženski pogled na Otella Giuseppeja Verdija in na junakinje melodrame nasploh. Na harfi jo bo spremljala Monica Micheli. Niz pa bo 28. in 29. marca sklenila Marta Cuscunà s predstavama, s katerima je začela svojo gledališko kariero v Mieli: E’ bello vivere liberi in La semplicità ingannata ponujata zgodbi o ženskah v boju za svobodo.

Na oder bo 24. marca stopila rimska komičarka Michela Giraud z zabavno stand-up predstavo Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco o življenjskih izzivih in neuspehih ter iskanju načinov, kako se odzvati na poraze. Dve predstavi se bosta posvetili letom, ki neizbežno minevajo. Alessandra Faiella, ob spremljavi Francesce Ruffini na violončelu, bo 18. marca ponudila predstavo Age pride. Z drzno in provokativno iskrenostjo bo predstavila, kako se lahko čas iz sovražnika nepričakovano spremeni v zaveznika, ki ti daje nepredvideno svobodo in pravo notranjo revolucijo. Laura Bussani pa bo 23., 24., 25. in 27. februarja nagovorila omejeno število gledalcev (največ 30) s predstavo Il collo mi fa impazzire - Tormenti e beatitudini dell’essere donna, ki jo je režiral Navone. Z lahkotnim humorjem scenaristke Nore Ephron bo igralka upodobila portret ženske, ki se vsak dan bori z neizprosnim staranjem in težavami »rednega vzdrževanja«.

Nekoliko različna bo predstava Sonie Bergamasco, ki se bo 27. februarja poklonila Eleonori Duse (Duse, the greatest), ki je navdihovala režiserje, danes pa jo redki še poznajo.

1. in 2. marca se bo Federica Cifola v komični predstavi Mamma..zzo preizkusila v izčrpavajoči vlogi današnje mame ter analizirala ravnanje nekaterih slavnih mater iz zgodovine - od Neronove do Renzijeve. 13. marca se bo Paola Giacometti v predstavi La filosofia del coyote - Vademecum per amori tossici ironično spomnila tesnobe, ki nas prevzame, ko se ne počutimo ljubljene. 15. in 16. marca bo ansambel Tournée da Bar ponudil trilogijo Le tragiche greche oz.reinterpretacijo junakinj grške tragedije Helene, Antigone in Medeje ob glasbeni kulisi.

Francesca Martinelli bo 4. in 5. marca protagonistka predstave Eretica, estasi e soliloquio di una ragazza impertinente v vlogi francoske kiparke Camille Claudel. 21. in 22. marca pa bo Gabriella Greison v predstavi La donna della bomba odigrala mlado znanstvenico Leono Woods. Svoje mesto med protagonistkami ima tudi glasba: 8. marca bo nastopila kantavtorka Marta del Grandi, namesto napovedane pevke Nade pa bo 4. aprila niz sklenila Angela Baraldi.