Zvočna osvežitev starih stoner komadov

Kalifornijski glasbenik Brant Bjork ne miruje. Po lanskem ploščku Bougainvillea Suite nam tokrat predstavlja novo verzijo albuma Saved By Magic, ki je sicer luč sveta zagledal že leta 2005. V novi izdaji so komadi remasterizirani, prav tako je nova tudi platnica.

Brant Bjork je eden izmed najbolj prepoznavnih glasbenikov kalifornijske scene. Rodil se je v ameriškem mestu Palm Desert, že v najstniških letih pa je v roke prijel marsikatero glasbilo. Ko je bil star štirinajst let, je z dvema prijateljema ustanovil skupino Katzenjammer, ki se je le nekaj let kasneje preoblikovala v zasedbo Kyuss – najboljši stoner bend vseh časov. V njem je Bjork igral bobne in pisal skladbe. Leta 1994 je zaradi trenj s kitaristom Joshom Hommeom zapustil skupino, ki je nato izdala le še en album.

Pri enaindvajsetih letih je ameriški glasbenik imel za sabo že tri plošče s skupino Kyuss, ki danes veljajo za ABC stoner glasbe. Kmalu za tem je postal član kultne stoner zasedbe Fu Manchu, poleg tega pa je sodeloval pri številnih pomembnih glasbenih projektih. Ob vsem tem pa ni nikoli zapustil svojega doma, kalifornijske puščave, na katero je izredno navezan. Proti koncu devetdesetih je ubral samostojno glasbeno kariero in do danes izdal več kot deset plošč. Leta 2017 je zamenjal založbo in podpisal pogodbo s Heavy Psych Sounds Records. Pod njenim okriljem je najprej izdal ploščo Mankind Woman, leto kasneje še zbirko starejših neobjavljenih komadov Jacoozzi ter Brant Bjork in lansko Bougainvillea Suite. Ob vsem tem je s pomočjo založbe Heavy Psych Sounds v zadnjih letih ponovno izdal dober del starejših albumov.

Plošča Saved By Magic iz leta 2005 bo tako izšla septembra letos. Bjork se je tokrat odločil, da bo prvotno dvojno ploščo razdelil na dvoje, saj je polovico komadov svoj čas posnel s svojim takratnim bendom The Bros, drugo polovico pa sam. Iz enega albuma sta tako nastala dva: Brant Bjork - Saved By Magic Again in pa Brant Bjork & The Bros – Saved By Magic Again.

O tej odločitvi in nastanku komadov pred skoraj dvajsetimi leti nam je Bjork takole povedal: »Ravnokar se vračam iz puščave, natančneje iz glasbenega studia Rancho de La Luna. Pred skoraj dvajsetimi leti sem živel v hiši za studiom, tako da sem v njem preživljal kar cele dneve. Spominjam se, kako sem v par tednih pripravil kar nekaj komadov, ki naj bi jih nato posnel s svojim bendom The Bros. Na dan snemanja sem bil v studiu nekaj ur prej, zato sem Tonija (glasbenega inženirja op. av.) prosil za snemanje nekaterih mojih pesmi. Ko so se pojavili še ostali člani skupine The Bros, smo posneli še dodatne komade, na koncu pa vse skupaj spravili v album Saved By Magic. Danes pa sem se odločil, da takratno ploščo razdelim na dvoje, to pa zato, ker menim, da si Bros zaslužijo nekaj svojega. Bila je res magična skupina!«

Saved By Magic Again

Brant Bjork & The Bros

Pušcavski rok, soul, funky

Heavy Psych Sounds Records, 2023